The Goldbergs: Jeff Garlin licenziato dalla serie per comportamenti inappropriati sul set

News Serie TV

L'attore, accusato dai colleghi di essere verbalmente offensivo e ostile, lascia la comedy di ABC con effetto immediato.

Dopo aver perso il compianto George Segal morto lo scorso marzo, la comedy familiare di ABC The Goldbergs rinuncia a un altro dei suoi protagonisti. Jeff Garlin, l'interprete di Murray Goldberg fin dal primo episodio della serie, è stato licenziato in seguito a un'indagine interna delle risorse umane che ha accertato la sua cattiva condotta sul set, così come avevano denunciato diversi colleghi nei mesi scorsi. Lo riporta il ben informato Deadline secondo cui lo studio di produzione Sony Pictures Television avrebbe raggiunto un accordo comune con l'attore che quindi lascia la serie con effetto immediato.

Jeff Garlin licenziato da The Goldbergs: Ecco perché

Negli ultimi tempi lo spazio dedicato al personaggio di Garlin in The Goldbergs era già stato ridotto in seguito alle numerose accuse mosse nei suoi confronti da persone che lavoravano con lui. In molti avevano denunciato il linguaggio spesso scurrile dell'attore che a quanto pare non si faceva problemi a inserire la parola "vagina" - come pure altri vocaboli con allusione sessuale - all'interno di qualsiasi frase. Inoltre, come riportato da fonti vicine alla produzione, Garlin spesso non si rivolgeva alle persone con cui lavorava chiamandole per nome ma utilizzava soprannomi considerati dai diretti interessati assai offensivi.

Jeff Garlin accusato di abuso di potere e violenza verbale

L'attore ha affrontato di petto le accuse rilasciando un'intervista a Vanity Fair all'inizio di dicembre negando di aver usato parole offensive sul set e cercando di giustificare i suoi comportamenti definendoli semplicemente "sciocchi", come parte della sua attitudine da comico. Durante la stessa intervista, Garlin aveva negato le voci di un suo licenziamento cercando inoltre di minimizzare su un comportamento che secondo Deadline sarebbe stata la goccia che ha fatto definitivamente traboccare il vaso. L'episodio in questione coinvolgeva due controfigure - un uomo e una donna che sono marito e moglie nella realtà - che lavorano da anni in The Goldbergs. Secondo un testimone oculare dell'incidente, Garlin sul set avrebbe detto con fare minaccioso alla donna: "Perché sei sempre sulla mia strada? Togliti dal ca**o!"; successivamente si sarebbe rivolto anche al marito dicendo: "Dì a tua moglie di togliersi di mezzo!". Garlin aveva definito l'episodio "uno scherzo" ma, secondo i testimoni, il cast e la troupe lo avrebbero considerato un vero e proprio abuso di potere e sarebbero rimasti sconvolti dalla violenza verbale dell'attore.

Come continuerà The Goldbergs senza Murray Goldberg?

Tutto ciò avrebbe portato i colleghi di Garlin a rivolgersi nuovamente alle risorse umane. Constatato che il comportamento dell'attore non era cambiato neppure dopo un'ammonizione e dopo che gli erano state fornite delle linee guida da seguire, la produzione avrebbe deciso di allontanarlo definitivamente. Al momento, tuttavia, Sony Pictures Television non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e non sappiamo come sarà gestita l'uscita di scena del personaggio di Murray Goldberg. Arrivata alla sua nona stagione, The Goldbergs è attualmente una delle comedy più seguite di ABC. Vedremo se questo spiacevole episodio avrà un impatto anche sugli ascolti.