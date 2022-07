The Girl From Plainville: Video intervista a Colton Ryan e allo showrunner Patrick Macmanus

News Serie TV

L'attore co-protagonista e l'ideatore ci raccontano la serie true crime basata su un caso di cronaca che ha sconvolto l'America, da oggi in streaming su STARZPLAY.

"Far parte di qualcosa di speciale rende speciali" diceva Rachel Berry, la protagonista di Glee interpretata da Lea Michele. E Michelle Carter, l'adolescente al centro di un caso di cronaca nera che ha sconvolto l'America e che proprio per Glee nutriva una sorta di ossessione, voleva sentirsi speciale per davvero. Non sapeva, forse, che le sue azioni avrebbero portato a conseguenze che neppure lei avrebbe immaginato. La sua storia è diventata il soggetto di The Girl From Plainville, miniserie di 8 episodi da oggi in streaming su STARZPLAY. Il drama ripercorre l'incredibile storia vera della diciottenne americana - interpretata da Elle Fanning - accusata di aver spinto al suicidio Conrad Roy III, un ragazzo con cui scambiava messaggi di testo nel 2014. Esplorando la relazione tra Michelle Carter e Conrad Roy III, mostra gli eventi che hanno portato al gesto estremo di lui e alla successiva condanna per omicidio colposo di lei.

Abbiamo scambiato quattro chiacchere via Zoom con Patrick Macmanus e Colton Ryan. Il primo è il co-ideatore di The Girl From Plainville insieme a Liz Hannah e già showrunner di un'altra serie recente basata su un altro sconvolgente caso di cronaca, Dr. Death; il secondo è l'attore che nella serie interpreta proprio il giovane Conrad Roy III detto Coco e che è molto attivo anche sulla scena di Broadway (ultimamente lo abbiamo visto nel film musical Caro Evan Hansen, prima ancora in Little Voice di Apple TV+). Ci hanno parlato delle difficoltà e della responsabilità che hanno avvertito nel portare sullo schermo una storia con così tanti risvolti sociali, del tentativo di restituire agli spettatori un racconto fedele che rendesse giustizia a tutti i protagonisti e di molto altro.





The Girl From Plainville è disponibile in streaming su STARZPLAY (fruibile su Rakuten TV, Apple TV, Vodafone TV e come canale di Prime Video e Mediaset Infinity) con un nuovo episodio ogni domenica.