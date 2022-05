The Girl From Plainville: La data di uscita italiana della miniserie con Elle Fanning, su STARZPLAY

News Serie TV

Il drama si basa sull'incredibile storia vera di Michelle Carter, la diciottenne americana accusata di aver spinto al suicidio un ragazzo con cui scambiava messaggi di testo.

A quali devastanti conseguenze può portare la depressione? Dove finisce l'istigazione e dove inizia il libero arbitrio? Le parole possono davvero uccidere? A queste e ad altre domande tenterà di dare una risposta The Girl From Plainville, una nuova miniserie true crime che ripercorrerà un caso di cronaca che tanto ha fatto discutere negli Stati Uniti: quello di Michelle Carter, la diciottenne accusata di omicidio colposo per aver istigato al suicidio il suo ragazzo mandandogli semplicemente dei messaggi di testo. Dopo il debutto negli Stati Uniti, finalmente la serie arriverà anche in Italia, in streaming su STARZPLAY (disponibile su Rakuten TV, Apple TV, Vodafone TV e come canale di Prime Video e Mediaset Infinity), dal 10 luglio. Guardate qui sotto il trailer ufficiale sottotitolato in italiano e il poster, con Elle Fanning nei panni della protagonista.





La trama di The Girl From Plainville e la storia vera di Michelle Cartner

Basata sull’articolo pubblicato su Esquire di Jesse Barron, The Girl From Plainville racconta la storia vera di Michelle Carter, una liceale del Massachusetts accusata di omicidio colposo per la morte di Conrad Roy III, con il quale aveva una relazione platonica da diversi anni. Il ragazzo si suicidò a luglio del 2014 inalando monossido di carbonio dopo una lunga serie di SMS e telefonate che aveva scambiato con lei. Analizzando i milioni di messaggi che in cinque anni i due giovani si erano scambiati, gli investigatori ritennero che Michelle avesse inevitabilmente incoraggiato il gesto estremo di Conrad, che già soffriva pesantemente di depressione. Il drama esplorerà la relazione di Carter (Fanning) con Roy (interpretato da Colton Ryan) e gli eventi che portarono prima alla morte di lui e successivamente alla controversa condanna di lei per omicidio colposo.

Il cast

Nel trailer vediamo anche Chloë Sevigny nei panni della madre di Conrad, Lynn, che inizia ad avere sospetti su Michelle e si chiede che ruolo abbia davvero svolto la ragazza nella vicenda. Completano il cast della miniserie Cara Buono nei panni di Gail Carter, Kai Lennox nei panni di David Carter e Norbert Leo Butz nei panni di Conrad "Co" Roy II. Prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group, la serie è scritta e prodotta dagli showrunner Liz Hannah (The Post, The Dropout, Mindhunter) e Patrick Macmanus (Dr. Death), da Elle Fanning e da Brittany Kahan Ward di Echo Lake, con la consulenza di Jesse Barron e di Erin Lee Carr (I Love You, Now Die).