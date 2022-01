The Girl From Plainville: Elle Fanning è Michelle Carter nelle prime foto della serie Hulu

News Serie TV

Il crime drama racconta la storia vera della diciottenne accusata di omicidio colposo per la morte di un ragazzo con cui aveva una relazione a distanza.

Dimenticate la frizzante Caterina La Grande di The Great e date il benvenuto alla ben più cupa Michelle Carter interpretata da Elle Fanning in The Girl From Plainville, una nuova miniserie di cui sono state diffuse le prime foto. Il crime drama negli Stati Uniti è atteso in streaming Hulu ed è basato sulla storia vera di una giovane condannata per omicidio colposo dopo il suicidio di un ragazzo con cui scambiava SMS e telefonate.

La trama di The Girl From Plainville

Basata su un articolo di Jesse Barron per Esquire, The Girl From Plainville racconta la storia vera di Michelle Carter, una diciottenne del Massachusetts accusata di omicidio colposo per la morte di Conrad Roy III, con il quale aveva una relazione platonica da diversi anni. Il ragazzo si suicidò dopo una lunga serie di SMS e telefonate che aveva scambiato con lei e che gli investigatori ritennero in qualche modo istigatori. Il drama esplorerà la relazione di Carter (Fanning) con Roy (Colton Ryan) e gli eventi che portarono prima alla morte di lui e successivamente alla controversa condanna di lei. Per la vicenda, Carter ha scontato 11 mesi di carcere dopo una condanna a 15 mesi in seguito a numerosi ricorsi. Nelle foto vediamo Elle Fanning trasformata in Michelle Carter, con le sopracciglia marcate e i capelli di un biondo caldo.

Il cast

Insieme a Fanning nella serie ci sono Chloë Sevigny nei panni di Lynn Roy, Colton Ryan nei panni di Conrad "Coco" Roy III, Cara Buono nei panni di Gail Carter (la madre di Michelle), Kai Lennox nei panni di David Carter (il padre di Michelle) e Norbert Leo Butz nei panni di Conrad "Co" Roy II.

Prodotta da UCP di Universal Studio Group, la serie è scritta da Liz Hannah (The Post, Mindhunter) e Patrick Macmanus (Dr. Death) che saranno anche produttori esecutivi e showrunner. Della storia di Michelle Carter si era occupato già il documentario I Love You, Now Die (disponibile in Italia su Sky e NOW) realizzato per HBO da Erin Lee Car, in The Girl From Plainville consulente di produzione insieme all'autore dell'articolo di Esquire, Barron. Una data di uscita in streaming su Hulu non è stata ancora fissata.