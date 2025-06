The Gilded Age: Nel trailer ufficiale italiano della stagione 3 tira aria di cambiamento, e non tutti ne sono felici

News Serie TV

Ecco il trailer ufficiale italiano e le anticipazioni della terza stagione della serie in costume di Julian Fellowes The Gilded Age, su Sky e in streaming su NOW dal 23 giugno.

Il cambiamento, se ti chiami Agnes van Rhijn, è qualcosa di cui preferiresti non sentir parlare. Eppure, nonostante il disappunto e gli sforzi del personaggio spassosamente rigido interpretato dalla vincitrice dell'Emmy Christine Baranski, nella terza stagione della serie in costume The Gilded Age, in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 giugno, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti ogni lunedì con un nuovo episodio, ce ne saranno parecchi, per tutti, come anticipa il trailer ufficiale.

The Gilded Age: Le anticipazioni della terza stagione

Creata da Julian Fellowes, lo stesso di Downton Abbey, The Gilded Age racconta le vite, i drammi, i segreti e gli scandali di due famiglie che vivono in un elegante quartiere della New York City di fine Ottocento, durante la cosiddetta Età Dorata: i van Rhijn, rappresentanti della vecchia aristocrazia che cerca di resistere al nuovo che avanza, e i Russell, i nuovi ricchi, che possono vantare enormi imperi industriali ma nessun titolo nobiliare. In questa crescente rivalità tutta concentrata in un'unica strada, stiamo seguendo i tentativi di Marian Brook, la nipote dei van Rhijn arrivata in città dopo essere rimasta orfana, di trovare l'amore romantico alle proprie regole.

Il trailer mostra Marian (interpretata da Louisa Jacobson) e il suo nuovo corteggiatore Larry Russell (Harry Richardson) ancora in gran forma dopo il loro timido primo bacio nel finale della stagione precedente. Li si sente persino parlare di matrimonio, in un terzo ciclo di otto episodi nel quale la parola "amore" sarà ripetuta molte volte. Ora che la sua famiglia si è affermata sulla scena della società newyorchese, Bertha Russell (Carrie Coon) mira a un premio che la eleverebbe definitivamente, anche attraverso il contributo della debuttante figlia minore Gladys (Taissa Farmiga), mentre suo marito George (Morgan Spector) rischia tutto in una scommessa che potrebbe rivoluzionare l'industria ferroviaria, sempre che non lo rovini prima.

Nel frattempo, a casa van Rhijn regna il caos mentre Agnes si rifiuta di accettare il nuovo ruolo della sorella Ada (Cynthia Nixon) come padrona di casa, dopo aver salvato la stessa dalla rovina a causa dell'imprudenza del nipote Oscar (Blake Ritson). Peggy (Denée Benton), invece, incontra un affascinante medico di Newport la cui famiglia non è molto entusiasta della sua carriera. In una New York che corre a grande velocità verso il futuro, l'ambizione di ognuno di loro potrebbe andare a discapito di ciò che hanno di più caro.