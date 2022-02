The Gilded Age: Il trailer italiano della nuova serie dell'ideatore di Downton Abbey

News Serie TV

Il drama in costume con Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector e Carrie Coon debutterà su Sky Serie e in streaming su NOW il 21 marzo.

Per gli appassionati delle serie in costume ben scritte e ben recitate arriva dal 21 marzo su Sky Serie e in streaming su NOW The Gilded Age, il nuovo period drama firmato da una vera e propria istituzione in questo campo, Julian Fellowes, già dietro al successo della premiata Downton Abbey e di Belgravia. Ma dimenticate i drammi dell'aristocrazia britannica: questa volta saremo catapultati nell'età dorata americana, alla fine del 19° secolo quando vecchi e nuovi ricchi si facevano la guerra in una New York brulicante e moderna. In attesa del debutto, Sky ha diffuso il trailer ufficiale italiano che vedete qui sotto.





La trama e il cast di The Gilded Age

The Gilded Age si concentra su Marian Brook (interpretata da Louisa Jacobson), un'aspirante scrittrice che, rimasta orfana, nel 1882 si trasferisce a New York City dalle sue benestanti, rigide e conformiste zie, Agnes van Rhijn e Ada Brook (Christine Baranski e Cynthia Nixon), accompagnata da una fidata amica che finge di essere la sua fedele domestica, Peggy Scott (Denée Benton). Ben presto Marian si ritrova però coinvolta in una guerra senza esclusione di colpi tra una delle sue zie, l'incarnazione vivente della tradizione, e i suoi ricchissimi vicini, un magnate dell'industria ferroviaria e la sua ambiziosa moglie, George e Bertha Russell (Morgan Spector e Carrie Coon) Solo in apparenza ingenua, Marian mira a entrare nell'alta società newyorchese, e più precisamente nei ranghi dell'impero industriale governato proprio dal suo nuovo rude vicino di casa. E l'amicizia giusta potrebbe essere proprio quella con il figlio libertino della coppia, Larry (Harry Richardson).

Il cast stellare di The Gilded Age, che negli Stati Uniti ha già stregato il pubblico di HBO meritandosi il rinnovo per una seconda stagione, include anche Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Thomas Cocquerel e Jack Gilpin.