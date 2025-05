The Gilded Age: Il teaser trailer italiano della terza stagione, in arrivo su Sky e NOW

News Serie TV

La serie creata dall'ideatore di Downton Abbey Julian Fellowes tornerà il 23 giugno su Sky e in streaming solo su NOW con i nuovi episodi, in contemporanea con gli Stati Uniti: ecco il teaser trailer ufficiale di The Gilded Age 3.

L'amore è nell'aria e L'Età dell'Oro americana fa risplendere i grandi cambiamenti economici e sociali nel teaser trailer ufficiale italiano della terza stagione The Gilded Age, la serie in costume firmata da Julian Fellowes (Downton Abbey, Belgravia). Il period drama targati HBO e Sky Exclusive e nominato agli Emmy tornerà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 giugno, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.

Trailer: Stagione 3: Il Trailer Ufficiale Italiano - HD

The Gilded Age 3: Cosa ci aspetta nella terza stagione

Gli intrighi amorosi non mancheranno, naturalmente. Nel trailer Marian Brook (Louisa Jacobson) e Larry Russell (Harry Richardson) sembrano più innamorati che mai. Dopo il bacio che aveva infiammato il finale della seconda stagione, la coppia è al centro dellla clip, tra sguardi rubati e baci clandestini. E c'è persino un accenno al matrimonio. "Alcune persone vogliono sposarsi per amore. Io ad esempio", afferma Marian.

Ma The Gilded Age 3 non è solo romanticismo. La stagione, composta da otto episodi, continuerà a raccontare la guerra per imporsi nei salotti più esclusivi. La vecchia guardia è uscita indebolita dalla Guerra dell'Opera e i Russell sono pronti a prendere il loro posto alla guida della società. Bertha (Carrie Coon) punta a un premio che eleverebbe la famiglia a livelli inimmaginabili, mentre George (Morgan Spector) rischia tutto in un'impresa che potrebbe rivoluzionare l'industria ferroviaria, sempre che non lo rovini prima. Dall'altra parte della strada, la famiglia Brook viene gettata nel caos quando Agnes (Christine Baranski) si rifiuta di accettare la nuova posizione della sorella Ada (Cynthia Nixon) come padrona di casa. Peggy (Denée Benton) incontra un affascinante medico di Newport (Jordan Donica), ma la famiglia di lui è ben poco entusiasta della carriera della giovane. Mentre tutta New York si affretta verso il futuro, le ambizioni dei protagonisti potrebbero andare a scapito di ciò che hanno di più caro.

Le nuove aggiunte al cast

Accanto al cast storico, la terza stagione introdurrà numerosi volti nuovi: tra questi, Phylicia Rashad (The Cosby Show), Andrea Martin (Evil), Brian Stokes Mitchell (Mr. Robot), Victoria Clark (Almost Family), Jordan Donica (Charmed), Bill Camp (Presunto Innocente) e Merritt Wever (Unbelievable).

