The Gilded Age: Ecco il trailer ufficiale della nuova serie in costume dell'ideatore di Downton Abbey

Nel cast Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector e Carrie Coon.

Pronti a lasciarvi trasportare in un nuovo elegante intrigo costruito ad arte da Julian Fellowes? Dopo l'enorme successo di Downton Abbey, presto sullo schermo con un secondo adattamento cinematografico, l'acclamato sceneggiatore e regista inglese torna in tv con The Gilded Age, nuova serie in costume per l'americana HBO, che ne proporrà gli episodi dal 24 gennaio.

The Gilded Age: La trama e il cast stellare

The Gilded Age ci conduce nell'America di fine Ottocento, un periodo di rapida crescita economica, di grande conflitto tra vecchi e nuovi sistemi e di immense fortune. Nel 1882 la giovane Marian Brook (interpretata da Louisa Jacobson) lascia la rurale Pennsylvania e si trasferisce a New York dopo la morte del padre. Va a vivere con le altolocate zie Agnes van Rhijn (Christine Baranski, The Good Fight) e Ada Brook (Cynthia Nixon, And Just Like That...), accompagnata da Peggy Scott (Denée Benton, UnREAL), la sua fedele domestica di colore, un'aspirante scrittrice in cerca di un nuovo inizio. Ben presto, la giovane si ritrova coinvolta in una guerra sociale tra una delle sue zie e i suoi nuovi vicini di casa, lo spietato magnate delle ferrovie George Russell (Morgan Spector, Il complotto contro l'America) e sua moglie Bertha (Carrie Coon, The Leftovers).

"New York è un insieme di villaggi. I vecchi sono al comando da prima della rivoluzione... fino all'invasione del nuovo popolo", spiega Agnes alla nipote. Lei, sagacemente, le risponde "Be', sono nuova. Sono appena arrivata", solo per sentirsi dire dalla zia "Sei mia nipote e appartieni alla vecchia New York". Ma, pur essendo giovane e ancora piuttosto inesperta, Marian non è certamente un'ingenua come sembrano credere tutti: la ragazza mira a entrare nell'alta società newyorchese, e in modo particolare nei ranghi dell'impero industriale governato dal rude George Russell. Le complicazioni, però, sono inevitabili, e a crearle sono soprattutto il giovane figlio libertino di Russell, Larry (Harry Richardson, Poldark), e l'ambiziosa Bertha. Per poter contribuire in prima linea a traghettare gli Stati Uniti nell'era moderna, Marian deve riuscire in poco tempo ad adattarsi alle regole stabilite da una società a lei ancora sconosciuta.