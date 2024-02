The Gentlemen: Theo James si lascia affascinare dal crimine nel trailer ufficiale della serie tv di Guy Ritchie

News Serie TV

Creata, scritta e diretta da Guy Ritchie, la serie debutterà su Netflix il 7 marzo.

Ci sono genitori che lasciano in eredità ai propri figli un pugno di mosche. Altri che lasciano loro ingenti fortune. E altri ancora che in un modo o nell'altro affidano alle loro cure un impero della droga di cui non sapevano l'esistenza. Eddie Halstead, il personaggio interpretato da Theo James nella nuova The Gentlemen, appartiene a quest'ultima categoria. E scusate il giro di parole: scrivere semplicemente "Su Netflix sta arrivando una c***o di serie tv di Guy Ritchie!" ci sembrava troppo banale. Ma, forse, basta semplicemente dare un'occhiata al trailer ufficiale per rendersi conto da soli di quanto sia dannatamente interessante, trascinante, seducente e qualsiasi altro aggettivo vi venga in mente.

The Gentlemen: La trama della serie tv di Guy Ritchie

Disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 7 marzo, The Gentlemen è ispirata dall'omonimo film del 2019 diretto dallo stesso Guy Ritchie e si concentra su Eddie, il Duca di Halstead, un uomo che eredita inaspettatamente la considerevole tenuta di campagna di suo padre, solo per scoprire che dietro a una tale ricchezza c'è un un impero clandestino costruito sul traffico di marijuana, e molti personaggi sgradevoli del mondo criminale britannico che vogliono prendere parte all'operazione. Determinato a liberare la sua famiglia dalle loro grinfie, Eddie cerca di giocare con i gangster al loro stesso gioco. Tuttavia, quando viene risucchiato nel mondo della criminalità, inizia a prenderci gusto.

Il mondo sanguinario, violento e stravagante al quale Eddie viene introdotto include Susie Glass (Kaya Scodelario, Maze Runner), la figlia elegante e determinata di Bobby, che gestisce gli affari quotidiani dell'impero. Quest'ultimo, il criminale dell'East End di Londra che lo ha fondato, ha il volto di Ray Winstone. Mentre Daniel Ings (I Hate Suzie) veste i panni dell'eccentrico fratello di Eddie, Freddy. A loro si aggiungono Joely Richardson (Nip/Tuck), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Vinnie Jones (Lock & Stock - Pazzi scatenati), Chanel Cresswell (This Is England), Michael Vu, Max Beesley (Hijack), Jasmine Blackborow (Maria Antonietta), Harry Goodwins, Dar Salim (Tatort), Pearce Quigley (Cobra), Ruby Sear e Peter Serafinowicz (Guardiani della Galassia).