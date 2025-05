The Gentlemen 2, al via le riprese: Gli italiani Benedetta Porcaroli, Sergio Castellitto e Michele Morrone nel cast

News Serie TV

Netflix annuncia l'inizio delle riprese della seconda stagione di The Gentlemen in cui ci sarà anche un po' d'Italia: tutte le anticipazioni.

Netflix ha ufficialmente dato il via alle riprese della seconda stagione di The Gentlemen, la serie britannica firmata da Guy Ritchie che tornerà con nuovi 8 episodi prossimamente, tra crimine, humor nero e intrighi familiari. Nell'annuncio, dato anche con una clip pubblicata sui social e che potete vedere qui sotto, attira l'attenzione soprattutto l'arrivo di tre attori italiani nel cast: Benedetta Porcaroli (Il Gattopardo), Michele Morrone (365 Giorni) e Sergio Castellitto (Conclave).

La trama e il successo di The Gentlemen

La prima stagione di The Gentlemen ha conquistato critica e pubblico con un mix di azione, ironia e dark humor britannico. Spin-off dell'omonimo film del 2019, anch’esso diretto da Ritchie, la serie segue le vicende di Edward Horniman (interpretato da Theo James), un ex militare delle Nazioni Unite che scopre di aver ereditato non solo il titolo nobiliare del padre ma anche un vasto impero della cannabis nascosto dietro l’apparente rispettabilità della sua tenuta di campagna. Ben presto Eddie si ritrova coinvolto in una pericolosa partita con gangster e criminali pronti a tutto pur di mettere le mani sull'attività. Invece di fuggire, decide di affrontare il sistema dall’interno, scoprendo un’insospettabile inclinazione per la vita da fuorilegge.

Le anticipazioni della seconda stagione

A un anno dagli eventi della prima stagione, la seconda si apre con Eddie e Susie (Kaya Scodelario) che, dopo aver unito le forze, cercano di espandere il loro impero oltre i confini britannici. Ma la gestione sempre più sconsiderata di Bobby minaccia l’equilibrio appena conquistato. Con nuove pressioni e nemici in agguato, Eddie e Susie si trovano costretti a decidere se reagire o rischiare di perdere tutto. Secondo quanto dichiarato da Guy Ritchie, questa nuova stagione si espanderà non solo tematicamente ma anche geograficamente, portando l’azione dalla campagna inglese fino ai suggestivi laghi italiani, cornice in cui potrebbero entrare in gioco proprio i nuovi personaggi interpretati da Porcaroli, Morrone e Castellitto.

Nel cast tornano anche Kaya Scodelario, Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborrow e Giancarlo Esposito, mentre tra le new entry figurano anche altri nomi internazionali come Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Amra Mallassi, Tyler Conti e Maya Jama.

Le dichiarazioni di Guy Ritchie

La serie è una co-produzione tra Netflix, Moonage Pictures (parte di ITV Studios) e Miramax Television. Guy Ritchie, che torna anche alla regia insieme a Eran Creevy, ha espresso entusiasmo per questa nuova fase del progetto con queste parole:

"Sono lieto di tornare sul set per la seconda stagione di The Gentlemen. Questo capitolo vede una deliberata espansione, sia geografica che tematica, mentre viaggiamo dalla campagna inglese ai laghi italiani. Eddie e Susie si trovano a navigare in un impero sempre più volatile mentre sono assediati su tutti i fronti da un'affluenza di nuovi giocatori enigmatici. La posta in gioco è più alta, le dinamiche di potere sono più precarie e sono entusiasta di collaborare ancora una volta con questo cast e questa troupe eccezionali."

Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito ma, come detto, potrebbero spostarsi anche in altri Paesi, come l'Italia. Una data d'uscita, naturalmente, non è stata ancora fissata.