The Flight Attendant: Kaley Cuoco smemorata e insanguinata nel trailer ufficiale della serie di HBO Max

Il thriller che segna il ritorno in tv dell'attrice dopo The Big Bang Theory ha una data: debutterà negli Stati Uniti il 26 novembre.

HBO Max ha diffuso finalmente il trailer ufficiale e ha annunciato la data di uscita di The Flight Attendant, attesissima nuova serie di Greg Berlanti con protagonista Kaley Cuoco, di nuovo in tv dopo la lunga esperienza in The Big Bang Theory. L'appuntamento con i primi tre episodi del drama, incentrato su un'assistente di volo (Cuoco) coinvolta in uno strano caso di omicidio, è in streaming negli Stati Uniti per il prossimo 26 novembre (giorno del Ringraziamento).

La trama di The Flight Attendant

Descritta come un "thriller comico oscuro", la serie è basata sull'omonimo romanzo di Chris Bohjalian e mostra come una notte possa cambiare tutto. Cuoco interpreta Cassie Bowden, un'assistente di volo che si sveglia a Dubai nell'hotel sbagliato, nel letto sbagliato... e con un cadavere al suo fianco. Cassie non ha idea di cosa sia successo ma, invece di informare la polizia, raggiunge i suoi colleghi sul volo per New York City, dove è accolta dagli agenti dell'FBI con alcune domande sulla sua recente sosta. Incapace di ricostruire ciò che le è accaduto, la donna comincia a sospettare di poter essere l'assassina.

Il cast

Oltre a Cuoco, che è anche produttrice esecutiva insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter e altri, il cast di The Flight Attendant include Zosia Mamet (Girls), Michiel Huisman (Il Trono di Spade), Rosie Perez (Rise), T.R. Knight (Grey's Anatomy), Colin Woodell (The Originals), Michelle Gomez (Le terrificanti avventure di Sabrina), Merle Dandridge (Greenleaf), Griffin Matthews (Dear White People) e Nolan Gerard Funk (Awkward).

HBO Max ha diffuso anche un misterioso poster ufficiale che contiene diversi indizi sulla trama.