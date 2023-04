The Flash 9: Oliver riabbraccia Barry nel trailer del prossimo episodio

News Serie TV

Stephen Amell riprende il ruolo di Oliver Queen nel nono episodio della stagione finale.

"Barry, Barry, Barry... Cos'hai combinato questa volta?". Sono le parole con cui l'Oliver Queen di Stephen Amell saluta l'amico Barry Allen (Grant Gustin) nel prossimo episodio della nona e ultima stagione di The Flash, del quale The CW ha diffuso un trailer. Sarà la prima volta dell'attore di nuovo nei panni del suo amato personaggio dopo la conclusione di Arrow nel 2020 e non sarà il solo a rimettere piede nell'Arrowverse per aiutare il velocista di Central City.

The Flash 9: Stephen Amell e gli altri ritorni nell'Arrowverse

Intitolato It's My Party and I'll Die If I Want To (letteralmente È la mia festa e morirò se voglio), diretto dalla star di The Flash Danielle Panabaker e in onda negli Stati Uniti il 26 aprile, l'episodio - attenzione alle anticipazioni - si apre con una festa di compleanno a sorpresa per Barry. Tuttavia, il clima di festa viene rovinato dal Dott. Ramsey Rosso, anche conosciuto come Bloodwork (Sendhil Ramamurthy riprende il ruolo dalla sesta stagione), sfuggito alla A.R.G.U.S. per catapultare Flash, Iris (Candice Patton), John Diggle (interpretato nuovamente dalla star di Arrow David Ramsey) e Wally West (Keiynan Lonsdale riprende il ruolo dalla quarta stagione ma era già tornato in altre occasioni) in uno scenario da incubo. La sinossi dell'episodio dice inoltre che, mentre Barry tenta di affrontare la pericolosa situazione, "un eroe ritorna", riferendosi chiaramente al veterano di Arrow interpretato da Amell.

"È stato come rimettere insieme la band. Nient'altro che bei momenti e tante risate", ha detto Gustin a TVLine. Amell ha aggiunto che "è stato davvero speciale" e che l'episodio delizierà "al 100%" i fan con un'enorme quantità di richiami. "Siamo lì per suonare le hit. Non cerchiamo di reinventare la ruota", ha aggiunto.