The First Lady: Il trailer ufficiale della serie tv con Viola Davis, Gillian Anderson e Michelle Pfeiffer

News Serie TV

Le tre star dello schermo interpretano Michelle Obama, Eleanor Roosevelt e Betty Ford.

Conosciamo la storia di ciascun Presidente degli Stati Uniti d'America. Possiamo dire lo stesso delle First Lady che li hanno accompagnati alla Casa Bianca? Il 17 aprile debutterà sull'americana Showtime The First Lady, una nuova serie antologica che racconta le storie delle più famose mogli presidenziali della storia americana. Il primo ciclo di episodi si concentra su Michelle Obama, Eleanor Roosevelt e Betty Ford, interpretate rispettivamente da Viola Davis (Le regole del delitto perfetto), Gillian Anderson (The Crown) e Michelle Pfeiffer (Le relazioni pericolose), e il trailer ufficiale diffuso dalla rete via cavo ce le mostra nei momenti di splendore e anche di disperazione, pubblici e privati.





Le protagoniste di The First Lady

Creata da Aaron Cooley e diretta da Susanne Bier (The Undoing), The First Lady esplora le vite in larga parte enigmatiche delle donne che dall'ala est della Casa Bianca hanno preso molte delle decisioni più impattanti e rivoluzionarie della storia senza farsi vedere. "Tra quattro anni, non voglio guardarmi indietro e pensare: 'Cosa sono diventata vivendo in quella casa?'", confessa Michelle al marito Barack (O-T Fagbenle, The Handmaid's Tale). La vediamo posare per gli obiettivi delle macchine fotografiche e resistere alle aspettative della società - "Vogliono trasformarmi in una Martha Stewart nera?", la sentiamo dire a un certo punto.

Un po' di anni prima, Betty Ford è irritata dalle aspirazioni politiche di suo marito Gerald (Aaron Eckhart, Il Cavaliere Oscuro), mentre Eleanor Roosevelt ricorda a Franklin (Kiefer Sutherland, 24) che ha "una mente e una vita tutta sua", mentre la vediamo ballare con un'amica. I loro segmenti includono le attrici Dakota Fanning (L'alienista) e Lily Rabe (American Horror Story), rispettivamente nei panni di Susan Ford, figlia di Gerald e Betty, e di Lorena Hickok, una pioniera del giornalismo che nel 1932 divenne la giornalista donna più nota d’America, anche un'amica devota e il mentore di Eleanor, il cui rapporto è diventato oggetto di numerose chiacchiere dopo la scoperta delle migliaia di lettere che si erano scritte nel corso degli anni.