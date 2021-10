The Equalizer: Su Sky Investigation e NOW il crime drama con Queen Latifah che ha conquistato l'America

News Serie TV

Appuntamento ogni venerdì alle ore 21:15 con un doppio episodio.

La nuova serie tv più seguita della scorsa stagione televisiva negli USA, The Equalizer, remake al femminile del crime drama degli anni '80 Un giustiziere a New York, arriva per la prima volta in Italia, dal 1° ottobre ogni venerdì alle ore 21:15 su Sky Investigation e in streaming su NOW. La nominata all'Oscar Queen Latifah (Chicago) prende il posto di Edward Woodward/Robert McCall nel ruolo di giustiziere. Un'eroina chiamata a occuparsi di casi scomodi che le autorità non vogliono avvicinare. A combattere per gli "ultimi", per chi non ha niente da perdere.





La trama e il cast di The Equalizer

Oggi la giustizia 2.0 è donna. In una New York contemporanea, Robyn McCall (Latifah), la protagonista di The Equalizer, è una madre single e un ex agente operativo di un'organizzazione vicina alla CIA nota come The Company, incaricata dal governo federale di occuparsi di operazioni non proprio pulite, oltre i confini della legalità. Ma il desiderio di combattere per gli innocenti dà a Robyn la forza di rimettersi in gioco e, grazie alle sue numerose abilità, torna in azione per difendere chi non può difendersi né da solo né con l'aiuto della legge. Diventa, così, una "vendicatrice", o meglio, una "giustiziera" con il compito di pareggiare i conti di coloro che vengono ingiustamente accusati. Aiutando gli altri, Robyn prova allo stesso tempo ad aiutare anche sé stessa, cercare di mettere a tacere il senso di colpa per quanto fatto in passato.

Un riuscito mix tra i generi crime e action, senza tralasciare l'aspetto drammatico legato alle vicende personali della protagonista (Robyn è una donna single, divorziata, alle prese con i dilemmi adolescenziali della figlia ribelle), The Equalizer trae ispirazione anche dall'omonima saga cinematografica con Denzel Washington, basata anch'essa sulla serie originale. Nel reboot recitano anche il veterano di Sex and the City Chris Noth nel ruolo di William Bishop, un ex dirigente della CIA e amico di vecchia data della protagonista che fa da intermediario tra le due parti evitando che l'agenzia di intelligence più famosa d'America intralci le operazioni dell'amica; Tory Kittles (True Detective) di Marcus Dante, un detective della Polizia di New York inizialmente non incline alla collaborazione con Robyn; Adam Goldberg (Fargo) di Harry Keshegian, un hacker che ha finto la propria morte con l'aiuto di Robyn e ora è dalla sua parte; e Lorraine Toussaint (Orange Is the New Black) di Viola Marsette, la saggia zia paterna di Robyn, trasferitasi da Milwaukee a New York per stare accanto a lei e a sua figlia Delilah.

Scopri NOW