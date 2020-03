The English Game: Il trailer ufficiale della nuova Serie TV di Julian Fellowes per Netflix

News Serie TV

Il drama in costume disponibile in streaming dal 20 marzo.

Dopo Downton Abbey e prima di Belgravia e The Gilded Age, l'affermato sceneggiatore britannico Julian Fellowes sarà su Netflix con The English Game, ennesima serie in costume - non esattamente quella che potreste aspettarvi - della quale il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale in attesa del debutto, previsto per il 20 marzo.

Basata su eventi realmente accaduti, The English Game ripercorre in 6 episodi la storia delle origini del calcio e il mondo in cui le persone coinvolte superarono il divario di classe per farlo diventare lo sport più popolare del mondo.

Il numeroso cast include Edward Holcroft (Kingsman: Il cerchio d'oro), Kevin Guthrie (Animali fantastici: I crimini di Grindelwald), Charlotte Hope (The Spanish Princess), Craig Parkinson (Black Mirror: Bandersnatch), James Harkness (Rogue One: A Star Wars Story), Niamh Walsh (Jamestown), Gerard Kearns (The Last Kingdom), Joncie Elmore (Downton Abbey), Sam Keeley (68 Whiskey), Daniel Ings (The Crown), Kate Dickie (Prometheus), Henry Lloyd Hughes (Killing Eve), Kate Phillips (Peaky Blinders), Ben Batt (Captain America: Il primo vendicatore), Sylvestra Le Touzel (The Crown), Harry Michell (Diavoli) e Anthony Andrews (Il discorso del re).