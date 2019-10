The End of the F***ing World: La nuova, strana vita di Alyssa nel trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi del fortunato dramedy britannico in streaming su Netflix dal 5 novembre.

Due anni dopo quei drammatici fatti in spiaggia, spari di pistola che pare abbiano messo fine all'esistenza di James, il compagno di classe che prima aveva cercato di ucciderla e poi aveva cominciato a provare qualcosa per lei, la vita di Alyssa è cambiata completamente, o almeno così sembrerebbe dal trailer ufficiale della seconda stagione di The End of the F***ing World appena diffuso da Netflix, in attesa del debutto il 5 novembre.

Ancora alle prese con le ripercussioni della presunta morte di James, il ribelle personaggio di Jessica Barden si mostra irriconoscibile: incastrata in una realtà che non la rappresenta, impiegata presso una fatiscente tavola calda e vestita a nozze. Unire i punti è impossibile al momento, anche in merito alle intenzioni della misteriosa giovane donna con il volto di Naomi Ackie (Star Wars: L'ascesa di Skywalker) che, in possesso di una pistola e di una sua foto, le ronza intorno.