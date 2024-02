The Department: Michael Fassbender in trattativa per la serie thriller diretta da George Clooney

News Serie TV

Basato sulla serie di successo francese Le Bureau, il drama avvierà la produzione a Londra questa primavera.

Per la serie "collaborazioni da tenere d'occhio": Michael Fassbender sarebbe in trattativa per recitare in The Department, la serie thriller di spionaggio diretta da George Clooney e ordinata un anno fa da Showtime. Si tratta dell'adattamento dell'acclamato spy drama francese Le Bureau (Le Bureau des Légendes nella versione originale) creato da Eric Rochant.

The Department: Cosa sappiamo sulla serie diretta da George Clooney

La serie francese segue Matthieu Kassovitz nel ruolo di Guillaume Debailly - alias Paul Lefebvre, alias Malotru - un membro di un ramo clandestino dei servizi segreti francesi (DGSE) che torna alla base dopo una missione di sei anni a Damasco. Mentre lotta per liberarsi della sua falsa identità e della sua relazione illecita con una donna siriana, si ritrova a fare il doppio gioco tra la DGSE e la CIA. Andato in onda sulla rete francese Canal+ dal 2015 al 2020 per 5 stagioni, il drama ha avuto un enorme successo di pubblico e critica, con il New York Times che l'ha definito uno dei migliori show televisivi internazionali del decennio.

Questo remake, come dichiarato dal presidente di Showtime and Paramount Media Chris McCarthy in un comunicato lo scorso anno, "seguirà la grande tradizione di Homeland, una delle serie di maggior successo e che definiscono il marchio Showtime". La serie è prodotta dalla Smokehouse Pictures di Clooney e Grant Heslov, MTV Entertainment Studios e 101 Studios e le riprese inizieranno a Londra questa primavera.