The Day of the Jackal: Eddie Redmayne tornerà nella stagione 2

La serie tv di successo è disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Nel caso ve lo foste chiesto (probabile, visto che gli ultimi annunci non lo chiarivano), Eddie Redmayne sarà ancora il protagonista quando The Day of the Jackal tornerà in tv con la seconda stagione. A confermarlo è stato lo stesso attore premio Oscar in un videomessaggio condiviso nel profilo Instagram di Sky.

The Day of the Jackal 2: Eddie Redmayne sarà ancora lo Sciacallo

"Grazie mille per aver guardato e supportato The Day of the Jackal", ha detto Redmayne. "Se c'è una cosa che lo Sciacallo non sopporta, è una questione in sospeso. Quindi ci vedremo presto per la seconda stagione". Sky ha rinnovato la serie appena due settimane dopo il debutto, sulla scia del successo di pubblico e critica. Il motivo per cui in quell'occasione non era stato confermato il ritorno di Redmayne derivava dal fatto che ciò avrebbe anticipato che lo Sciacallo sarebbe sopravvissuto al finale di stagione, un fatto non così scontato.