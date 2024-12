The Day of the Jackal: Come e perché il finale della prima stagione ha riscritto la storia dello Sciacallo (SPOILER)

News Serie TV

La serie di successo, nominata a due Golden Globe, è disponibile su Sky e in streaming su NOW con tutti gli episodi della prima stagione.

È un bilancio molto positivo quello che Sky e Peacock chiudono con il finale della prima stagione di The Day of the Jackal. Lo spy thriller basato sull'influente romanzo di Frederick Forsyth non solo ha conquistato il pubblico, affermandosi come la nuova serie più popolare mai lanciata su Sky e tra le cinque più viste in streaming negli Stati Uniti. Ha messo d'accordo anche la critica, riuscendo a raccogliere anche due nomination ai Golden Globe, incluso come miglior serie drammatica. Questo successo le ha permesso di guadagnarsi velocemente il rinnovo per un secondo ciclo di episodi, in previsione e auspicio del quale i produttori hanno dovuto affrontare il dilemma di cosa fare con il protagonista, l'assassino camaleontico interpretato da Eddie Redmayne, che nell'adattamento cinematografico del 1973 non sopravvive per un secondo atto. Continuate a leggere solo ne non temete gli SPOILER

The Day of the Jackal: Perché lo Sciacallo sopravvive alla prima stagione?

Come avrete visto nel decimo e ultimo episodio, disponibile insieme agli altri in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lo Sciacallo sopravvive alla prima stagione di The Day of the Jackal, mentre è Bianca Pullman, l'agente dell'MI6 interpretata da Lashana Lynch, che ha inseguito l'assassino in giro per l'Europa, ad andare incontro a una morte raccapricciante. Nel film di Fred Zinnemann, invece, succede l'esatto opposto: il commissario Claude Lebel alla fine uccide lo Sciacallo, sfruttando un suo momento di vulnerabilità.

Ma dire addio a Redmayne e al suo personaggio non è mai stato nei piani. "Ovviamente, siamo nel settore delle serie televisive e c'era l'idea di creare le condizioni per una serie di più stagioni. Quindi è stata una decisione che abbiamo preso abbastanza presto, che nella nostra versione fosse la persona delle forze dell'ordine a essere uccisa e che il nostro assassino andasse avanti", ha spiegato il produttore esecutivo Gareth Neame a The Hollywood Reporter. Il collega Nigel Marchant ha detto che la complessa personalità e le motivazioni dello Sciacallo sono ciò che ha tenuto gli spettatori coinvolti mentre attendevano di vedere se riusciva a portare a termine la sua missione di assassinare un magnate delle tecnologie e sfuggire a Bianca, abile tanto quanto l'assassino che stava inseguendo: "Come nel materiale originale, il romanzo di Frederick e il film successivo, fai il tifo per lui e dimentichi che è un assassino, che è un killer".

Il finale della prima stagione ha lasciato abbastanza porte aperte da far sì che gli spettatori desiderino saperne di più con la prossima. Ad esempio, lo Sciacallo non è stato ancora pagato per il suo lavoro e sua moglie, Nuria (Úrsula Corberó), è scomparsa. "Ci sono alcune questioni in sospeso" ha detto Neame, piuttosto schivo sull'argomento. Marchant ha aggiunto: "In realtà sappiamo qual è la sua priorità, in termini di quale sarà la sua prossima missione. Sta cercando di trovare [la sua famiglia]. Che ci riuscirà o meno, lo vedremo".