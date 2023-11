The Crown racconta le ultime settimane di vita di Diana nei primi episodi della sesta stagione, da oggi su Netflix

News Serie TV

La sesta e ultima stagione di The Crown riparte dall'estate del 1997 che finì in tragedia, con l'incidente che costò la vita alla Principessa e a Dodi Al-Fayed: ecco come l'ideatore Peter Morgan ha deciso di trattare questa storia.

I primi quattro episodi della sesta e ultima stagione di The Crown, disponibili da oggi 16 novembre su Netflix, sono tra i più dolorosi e allo stesso tempo luminosi che questa premiatissima serie ci abbia mai regalato. Il drama biografico ideato da Peter Morgan riparte esattamente da dove si era interrotta la quinta stagione, con Diana (interpretata nuovamente da una magnetica Elizabeth Debicki) corteggiata dalla famiglia Fayed che le offre una magnifica vacanza nel sud della Francia su uno yacht di lusso. Si sofferma, quindi, sulle ultime otto settimane della sua vita esplorando la sua storia con Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) e sulle le conseguenze dell'incidente nel quale i due persero la vita il 31 agosto 1997. Come già ampiamente anticipato dai produttori della serie e da Peter Morgan, non viene mostrato l'incidente né ci si sofferma sulle speculazioni e i pettegolezzi che circondarono la morte di Diana. L'attenzione, piuttosto, è sul dolore di una famiglia che diventa quello di un mondo intero. L'ideatore si prende, come al solito, qualche libertà, ma la sua versione colpisce al cuore.

The Crown 6: Il ritmo rallenta

The Crown, in questi episodi, ci restituisce l'immagine della Diana che tutti noi abbiamo impressa nella memoria: quella di una donna che nella prima estate dopo il divorzio dal Principe Carlo prova a ripartire, ma deve combattere ogni giorno con i paparazzi e le pressioni della stampa. Mostra, però, anche una madre amorevole che mette al primo posto i figli: quelli con William e Harry (interpretati da Rufus Kampa e Fflyn Edwards in questi episodi) sono tra i momenti decisamente felici di quell'estate e Peter Morgan li porta in scena con estrema tenerezza.

Questa serie ci ha abituati a grandi salti temporali, con episodi ambientati anche a distanza di anni l'uno dall'altro. Invece ora in 4 episodi ci sono 8 settimane: il ritmo rallenta, c'è spazio per i particolari e modo per costruire un climax. Si approfondisce la fugace relazione di Diana e Dodi. O meglio, l'interpretazione che ne dà Peter Morgan. Come ha sottolineato Elizabeth Debicki sul red carpet della premiere, per Diana Dodi era "un essere umano che ti piace avere vicino, che è ciò che tutti cercano nella vita". "La nostra interpretazione insieme puntava a ritrarre una relazione in cui due persone, in circostanze davvero insolite, si rendono conto che l'altro ti fa sentire bene con te stesso e che vale la pena inseguirlo", sono state le parole dell'interprete di Diana ai microfoni di Variety.

La morte di Diana: Un racconto onesto e rispettoso

Il racconto, naturalmente, culmina nella notte dell'incidente che però non è l'elemento centrale. A Peter Morgan non interessava indagare su come morì la principessa Diana e neppure esplorare le teorie cospirazioniste nate attorno alla tragedia. "Era chiaro che questa non sarebbe mai stata una storia su come è morta. L'inchiesta della polizia ha chiarito tutto. A noi non interessava. La questione era: qual è stato l'impatto sulla famiglia prima e dopo la sua morte? Qual era la verità sulla natura della sua relazione con Dodi Fayed?", ha spiegato lo showrunner. Il risultato è un racconto onesto che mescola cronaca e libere ricostruzioni dei fatti anche attraverso un paio di espedienti narrativi molto interessanti, come delle immaginarie conversazioni tra Diana e Carlo o tra Dodi e suo padre Mohamed Al Fayed. L'appuntamento con la seconda parte della sesta stagione (episodi 5-10) è per il 14 dicembre. Intanto, nella prima stagione che arriva dopo la morte della Regina Elisabetta II, The Crown non si smentisce e sa quali corde toccare per farci emozionare.