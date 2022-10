The Crown non mostrerà l'incidente automobilistico che uccise la Principessa Diana, fa sapere Netflix

News Serie TV

La serie di successo tornerà in streaming con gli episodi della quinta stagione il 9 novembre.

C'è una certa tensione attorno al ritorno su Netflix di The Crown, con gli episodi della quinta stagione, dal 9 novembre, e successivamente della sesta, l'ultima. Innanzitutto lo fa in un momento delicato, di ipersensibilità del pubblico, quello britannico in particolare, dopo la recente scomparsa della Regina Elisabetta II. Inoltre, il pluripremiato drama storico di Peter Morgan si appresta a documentare uno dei decenni più difficili della storia della Monarchia del Regno Unito, minacciata da divisioni interne e scandali, da un'esposizione senza precedenti dovuta soprattutto all'avvento della televisione e da tragedie incomprensibili. La parola chiave che Netflix e la produzione sembrano fare propria, a partire da uno dei capitoli più drammatici delle vicende della Famiglia Reale, sembra essere "delicatezza".

The Crown: L'incidente che uccise Diana non si vedrà

In una dichiarazione pubblicata dal locale Daily News, il servizio streaming ha fatto sapere che l'incidente automobilistico che nell'agosto del 1997 uccise la Principessa Diana nel tunnel de l'Alma a Parigi non sarà mostrato in The Crown, precisamente nella sesta stagione. "Contrariamente ad alcune notizie, [la stagione 6] non raffigurerà l'incidente" ha detto Netflix, aggiungendo che invece "ci saranno scene che copriranno il periodo antecedente e quello successivo".

All'inizio del mese, era stato riferito da alcune testate che, tra gli addetti ai lavori, persisteva una netta ansia mentre ci si preparava a ricreare gli ultimi fatidici momenti di vita di Lady D, in questi episodi interpretata da Elizabeth Debicki. Già in quell'occasione e persino prima, tuttavia, Morgan aveva chiarito che l'incidente in sé non sarebbe stato ricreato nella serie. "Temevamo di arrivare a questo punto. Il conto alla rovescia è di due settimane e mentre andiamo avanti con calma, è giusto riconoscere che c'è una certa ansia; una sensazione palpabile di essere leggermente in bilico. Voglio dire, a questo argomento si è molto sensibili", aveva detto un addetto ai lavori a Deadline.

The Crown: Carlo e Diana nella stagione 5

Prima di arrivare a quel tragico momento, The Crown affronta nell'imminente quinta stagione la fine del matrimonio tra Carlo (Dominic West) e Diana. Il Principe spinge la madre ad acconsentire al divorzio, gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell'opinione pubblica ed espone le divergenze all'interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw), il quale, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla).