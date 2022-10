The Crown: Netflix aggiunge un avviso sull'accuratezza storica al trailer della stagione 5 dopo le critiche

News Serie TV

I nuovi episodi del drama storico in streaming dal 9 novembre.

Negli ultimi giorni, diverse voci - anche autorevoli - si sono levate contro la serie di successo di Netflix The Crown, che sta per tornare con la quinta stagione (dal 9 novembre), criticandone l'accuratezza storica. Come in altre occasioni, il servizio streaming ha preso subito provvedimenti, precisando in un messaggio (quello che nel gergo tecnico si definisce disclaimer) che, "ispirata a eventi reali", ciò che si vede è una "drammatizzazione romanzata della storia della Regina Elisabetta II e degli eventi politici e personali che hanno plasmato il suo regno". Avviso aggiunto in corsa alla descrizione del trailer ufficiale da poco rilasciato.

The Crown 5: Trailer Ufficiale Ita: The Crown 5: Il Trailer ufficiale in italiano della serie Netflix - HD

The Crown: Accuse di libertà creativa e diffamazione

A fare la voce grossa è stata l'attrice premio Oscar e amica della Famiglia Reale Judi Dench (Shakespeare in Love), che in una lettera aperta al quotidiano The Times si è mostrata infastidita dalla serie di Netflix e preoccupata per il "crudo sensazionalismo" e il "resoconto impreciso e dannoso della storia". Ha scritto di temere che "un numero significativo di spettatori, in particolare all0estero, possa considerare questa versione della storia del tutto veritiera", definendola "sia crudelmente ingiusta nei confronti degli individui sia dannosa per l'istituzione che rappresentano".

Nelle ultimissime ore anche una persona vicina ai reali, un'amica che vuole rimanere anonima, ha criticato su The Times le libertà creative del servizio streaming, dicendo che stanno "diffamando la Famiglia Reale. È viziosa. È come se stessero cercando di distruggere la Famiglia Reale". Non solo. La donna ha definito quella di Harry "la posizione più odiosa", avendo il duca firmato un accordo ad alto budget con Netflix per l'eventuale realizzazione di un proprio documentario e di altri progetti. "Se la mia famiglia fosse diffamata in questo modo, non prenderei un centesimo da loro", ha detto.

The Crown 5: I poco edificanti avvenimenti degli anni '90

The Crown è sempre stata accompagnata da polemiche sulla sua non sempre precisa accuratezza storica, ma se anche voi avete l'impressione che le dichiarazioni si siano inasprite alla vigilia della quinta stagione il motivo è presto spiegato: questi episodi presenteranno un ricco elenco di avvenimenti poco edificanti nella vita degli allora Principe e Principessa del Galles, Carlo e Diana. Un matrimonio e successivamente un divorzio i loro scanditi dalla reciproca infelicità, dai tradimenti e dalle accuse a mezzo stampa. Far rientrare quei momenti nella coscienza pubblica mentre Re Carlo III si fa carico non senza difficoltà dell'enorme eredità della madre e di un regno agitato da divisioni interne non è la migliore pubblicità o una pacca sulla spalla a pochi mesi dalla sua incoronazione.