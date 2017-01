The Crown: Matthew Goode sarà Lord Snowdon nella stagione 2

La migliore serie drammatica attualmente in tv secondo i Golden Globe, The Crown ha ingaggiato l'attore di The Good Wife Matthew Goode per l'importante ruolo di Lord Snowdon nella seconda stagione, lo annuncia Radio Times.

Come la storia racconta, Anthony Armstrong-Jones, com'era conosciuto prima di ricevere da Elisabetta II il titolo nobiliare di Conte di Snowdon, fu un fotografo e regista britannico noto per essere stato sposato con la Principessa Margaret (Vanessa Kirby), la sorella minore della Regina (Claire Foy), dal 1960 al 1978, dopo la travagliata e scandalosa storia d'amore con il divorziato colonnello Peter Townsend.

La stagione 2 di The Crow sarà disponibile in streaming su Netflix nel 2017. In tv, Goode è anche conosciuto per aver vestito i panni di Henry Talbot nell'altro drama in costume britannico Downton Abbey.