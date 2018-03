The Crown, è polemica: Claire Foy pagata meno di Matt Smith

Ne è stata la protagonista assoluta per due stagioni, la sua interpretazione ipnotica è stata premiata con un Golden Globe e la British Academy of Film and Television Arts l'ha proclamata nel 2017 Artista dell'Anno. Nonostante il ruolo e l'affermazione, si scopre che, per il suo coinvolgimento nella serie rivelazione di Netflix The Crown, la star Claire Foy ha ricevuto uno stipendio inferiore a quello del collega Matt Smith. Una rivelazione che fa notizia in tempi in cui il tema della disparità salariale tra uomini e donne è giustamente sempre più insistente nel dibattito pubblico.

A rivelarlo sono stati i produttori durante un panel alla Innovative TV Conference di Gerusalemme, spiegando che a determinare una tale (spiacevole) situazione è stato il fatto che Smith provenisse da un ruolo di protagonista nella serie di successo Doctor Who. E sebbene possa avere un senso, perché nel 2016 Foy poteva essere effettivamente meno affermata del collega pur avendo recitato in Crossbones di NBC e interpretato Anna Bolena nell'acclamata miniserie di BBC Wolf Hall accanto a Damian Lewis e Mark Rylance, ciò non spiega perché la disparità sia rimasta dopo il grande successo della prima stagione.

Ma quel che è fatto è fatto, la produttrice Suzanne Mackie non ha potuto fare altro che assicurare che simili differenze di trattamento non si ripeteranno, ammettendo: "In futuro, nessuno sarà più pagato della Regina". Nulla che, tuttavia, possa rallegrare più di tanto Foy, giacché dalla prossima stagione non sarà più la protagonista di The Crown, sostituita per necessità di copione dalla più matura Olivia Colman.