The Crown 6: William e Kate nelle foto scattate sul set della nuova stagione

Ed McVey e Meg Bellamy, gli attori che nella stagione finale di The Crown interpreteranno due giovani William e Kate, sono stati paparazzati sul set.

Come trapelato in precedenza, nella sesta e ultima stagione di The Crown troverà spazio anche il racconto della nascita della storia d'amore tra il principe William e Kate Middleton. Gli attori Ed McVey e Meg Bellamy (a sinistra nella foto in alto, confrontati con due giovani William e Kate agli inizi della loto frequentazione nella foto a destra) interpreteranno i due giovani universitari, quando frequentavano l'Università di St. Andrews dove si sono conosciuti. Eccoli qui sotto in altre foto scattate sul set mentre le riprese della serie Netflix proseguono in Gran Bretagna.

The Crown 6: Cosa racconterà la stagione finale

Il racconto della stagione finale di The Crown coprirà meno di dieci anni. Ripartirà dall'estate del 1997 e arriverà fino agli inizi degli anni 2000, comprendo eventi come la tragica morte della Principessa Diana (Elizabeth Debicki), il matrimonio del principe Edoardo con Sophie Wessex nel 1999 e la morte della principessa Margaret e della regina madre avvenute nello stesso anno, il 2002.

La storia d'amore tra William e Kate

La serie esplorerà anche gli inizi della storia d'amore tra William e Kate Middleton, quando entrambi studiavano Storia dell'Arte all'Università di St Andrews nel Fife, in Scozia, nel 2001. Come sappiamo, i due poi si sarebbero spostati nel 2011 generando in seguito tre figli, George, Charlotte e Louis. William è ora l'erede al trono britannico dopo la morte di sua nonna, la regina Elisabetta II, e l'incoronazione di suo padre Carlo come re.

Imagens dos bastidores da 6º temporada de The Crown mostrando os atores Ed McVey e Meg Bellamy como William e Kate#TheCrown #EdMcVey #MegBellamy #William #Kate pic.twitter.com/ueiSGEttAH — Cinematizando (@CinematizandoOf) March 18, 2023

Nella quinta stagione abbiamo visto due attori diversi nei panni del primogenito di Carlo e Diana, William. Nei primi episodi è stato interpretato da Timothee Sambor, mentre negli ultimi da Senan West, figlio quattordicenne di Dominic West (proprio l'interprete del principe Carlo). Nella sesta sono stati scelti altri due attori per il ruolo del principe William adolescente e poi giovane adulto: il già citato Ed McVey, di 21 anni, e Rufus Kampa, di 16 anni, entrambi esordienti. Kampa ritrarrà un 15enne William negli episodi che racconteranno come la famiglia reale britannica ha affrontato la tragica morte della madre del ragazzo. McVey, che vediamo nelle foto scattate in Scozia sul set che potrebbero proprio rappresentare il momento del primo incontro con Kate, apparirà nelle parti della storia che mostreranno il corteggiamento tra i due. Anche Meg Bellamy, che ha 19 anni, è un'attrice esordiente.

La sesta e ultima stagione di The Crown potrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell'anno, come di consueto in autunno. Ua data di uscita ufficiale, tuttavia, non è stata ancora annunciata da Netflix.