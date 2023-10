The Crown 6: Il dramma di Diana nel trailer ufficiale della stagione finale parte 1

News Serie TV

I primi episodi della sesta e ultima stagione saranno disponibili in streaming su Netflix dal 16 novembre.

Conosciamo quasi ogni dettaglio dell'infelice vita a Palazzo della Principessa Diana e della sua tragica morte quel 31 agosto del 1997. Quello che non conosciamo affatto, o non lo conosciamo altrettanto bene, è l'impatto che quel dramma - ma anche gli accadimenti dei giorni immediatamente precedenti, in particolare la baraonda provocata dalla sua nascente nuova relazione con l'imprenditore Dodi Al Fayed - ha avuto sulla famiglia reale oltre che su un intero Paese e sul resto del mondo. The Crown lo racconterà (chiaramente senza la convinzione di conoscere la verità assoluta) nella prima parte della sesta e ultima stagione, disponibile in streaming su Netflix dal 16 novembre. Primo atto del quale è stato diffuso il trailer ufficiale.





L'inizio della fine di The Crown

"Finalmente sei riuscita a sconvolgere me e questa famiglia. È una vera rivoluzione", dice una Elisabetta ineditamente provata a Diana nella clip. "Non era mia intenzione" si scusa la Principessa, reduce dal divorzio con il futuro Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Carlo. I tre sono interpretati da Imelda Staunton, Elizabeth Debicki e Dominic West, la seconda dei quali ha dichiarato in una recente occasione: "Penso che sia una sfida davvero unica come attrice, ritrarre quei giorni. Mi fidavo davvero del progetto che [l'ideatore] Peter [Morgan] ha creato a livello emotivo. È la sua interpretazione e credo che per me avesse un senso. Perché, ovviamente, è tragico e devastante e non potremo mai sapere fino in fondo come sono andate le cose”.

La prima parte della stagione finale di The Crown si compone di 4 episodi (la seconda, lunga 6 episodi, seguirà il 14 dicembre). Siamo agli albori della relazione tra la Principessa Diana e Dodi Al-Fayed, prima che un fatidico viaggio in macchina abbia conseguenze tragiche. Nella loro prima estate da coppia divorziata, il Principe Carlo e la Principessa Diana condividono vacanze molto diverse con i loro figli. Diana nel sud della Francia viene corteggiata dai Fayed, che offrono ai giovani principi una vacanza all'insegna di yacht di lusso, videogiochi e serate di cinema. Carlo si attiene alla tradizione a Balmoral. La stampa enfatizza i confronti tra i due, complici gli insistenti paparazzi e alcuni membri dello staff della stampa reale.

Mentre la vita sullo yacht e la costante attenzione dei media perdono il loro fascino, Diana desidera tornare a vedere i suoi figli, che sono tornati a Balmoral. Una deviazione a Parigi porta la situazione al culmine, sullo sfondo di un intenso e aggressivo accanimento mediatico. Dopo la notizia dell'incidente automobilistico mortale di Diana e Dodi, una forte ondata di dolore pubblico coglie la Regina alla sprovvista. Con l'onda d'urto che risuona nel Palazzo, Al-Fayed sta anche elaborando la perdita del suo amato figlio. Sperando che la notizia riunisca lui e la famiglia reale nel dolore condiviso, si ritrova invece sempre più solo.