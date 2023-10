The Crown 6: Gli ultimi momenti di vita di Diana nelle nuove foto della stagione 6

News Serie TV

L'ultima stagione della pluripremiata serie tv si dividerà in due parti: la prima disponibile dal 16 novembre e la seconda dal 14 dicembre.

A un mese esatto dal ritorno su Netflix della serie fenomeno The Crown, con la sesta e ultima stagione (il 16 novembre saranno disponibili solo i primi 4 episodi, mentre i restanti 6 lo saranno dal 14 dicembre), il servizio streaming ci porta ancora più vicino alla ricostruzione dei momenti talvolta drammatici e anche per questo cristallizzati nella mente di ciascuno di noi che hanno movimentato gli ultimi decenni del lungo regno di Elisabetta II, tra cui gli albori della relazione tra la Principessa Diana e Dodi Al Fayed prima che un fatidico viaggio in macchina a Parigi avesse conseguenze tragiche. Lo fa attraverso una serie di nuove foto ufficiali che vi mostriamo qui di seguito.

The Crow 6 e l'addio a Diana

La prima parte della stagione conclusiva descrive proprio gli ultimi giorni di vita della Principessa Triste. Elizabeth Debicki, che la interpreta, racconta in un comunicato: "Penso che sia una sfida davvero unica come attrice, ritrarre quei giorni. Mi fidavo davvero del progetto che Peter [Morgan] ha creato a livello emotivo. È la sua interpretazione e credo che per me avesse un senso. Perché, ovviamente, è tragico e devastante e non potremo mai sapere fino in fondo come sono andate le cose".

Ovviamente ritroviamo Imelda Staunton nel ruolo di Elisabetta, scomparsa l'8 settembre del 2022 alla veneranda età di 96 anni, 70 dei quali passati come Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e Dominic West in quelli del Principe Carlo, ora il nuovo Re. "Convivo con lei da molto tempo, quindi, semmai, questa volta mi sono sentita più a mio agio. Adoro la sua immobilità e la sua capacità di non lasciarsi sconvolgere da tutto ciò che è accaduto intorno a lei, per tutta la sua vita", commenta Staunton. West dice invece del suo personaggio: "Credo che provi vera tristezza e vera compassione e la cosa fantastica di The Crown è che ti dà la possibilità di vedere questi personaggi pubblici nella sfera privata. Sospetto che in privato Carlo sia piuttosto emotivo, io l'ho interpretato così... Penso, anzi spero, che il risultato dimostri sensibilità mantenendo un certo equilibrio".

Salim Daw e Khalid Abdalla interpretano invece Mohamed e Dodi Al Fayed. "Adoro questo personaggio. Lo amo tantissimo e mi sono divertito a interpretarlo. In questa stagione, è così umano e ricco di sfaccettature. A volte è duro, molto duro, altre divertente, come un bambino - con suo figlio a volte è molto severo, ma ha tantissimo amore per lui e il pubblico se ne accorgerà", rivela Daw. Per Abdalla, invece, "è stato un onore essere stato coinvolto in questo progetto, far parte di The Crown e interpretare Dodi".