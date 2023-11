The Crown 6: Girare la stagione finale è stato "strano", ecco perché

News Serie TV

I primi quattro episodi dell'ultima stagione saranno disponibili in streaming su Netflix dal 16 novembre.

A pochi giorni dall'uscita dei primi quattro episodi della sesta stagione di The Crown, giovedì 16 novembre in streaming su Netflix, in un'intervista con Entertainment Weekly la costumista Amy Roberts rivela che girare quest'ultimo capitolo della storia della vita di Elisabetta II è stato "strano", per più motivi che possono essere facilmente intuibili.

The Crown 6: Perché girare la stagione finale è stato "strano"

Il cast e la troupe avevano da poco iniziato le riprese della sesta stagione quando la Regina Elisabetta II morì chiudendo un regno lungo ben 70 anni, avvenimento che portò alla sospensione momentanea della produzione. Dominic West, che nella serie interpreta il Principe Carlo, ricorda: "Ero appena volato a Barcellona per il mio primo giorno di riprese della sesta stagione. Quando sono arrivato in hotel, uno degli assistenti alla regia mi ha detto: 'Hai saputo la notizia? La Regina sta molto male'. Sono andato nella mia camera e ho guardato la tv per tre giorni, poi sono tornato a casa. Non abbiamo girato nulla, per rispetto".

L'esperienza delle riprese della stagione 6 è stata strana anche per un altro motivo. L'ideatore Peter Morgan ha dedicato i primi quattro episodi alla descrizione dettagliata della sfortunata storia d'amore tra la Principessa Diana e Dodi Fayed, morti in un incidente stradale a Parigi nell'agosto del 1997. Già nell'ottobre del 2022, ad esempio, The Sun citava una fonte interna secondo la quale "trasformare gli ultimi giorni e ore di Diana in un drama sta mettendo davvero a disagio". In una precedente intervista con EW, Elizabeth Debicki, l'attrice che interpreta Diana, aveva dichiarato che tutti gli interessati stavano gestendo la rappresentazione della tragedia nel modo più ponderato possibile. "Peter e l'intera troupe stanno facendo del loro meglio per gestire tutto con sensibilità, verità e complessità".

"C'era un brusio assurdo, che non credo di aver mai sperimentato prima" spiega Roberts, premiata con l'Emmy per il suo lavoro nella terza stagione. "C'era una tale enfasi su Diana, circolavano voci sulla sua morte, ed era giusto farlo. [Ma] avremmo dovuto farlo? Era strano, in un certo senso. Voglio dire, la Regina era morta, morta davvero, quindi sembrava tutto molto strano, in quest'ultima stagione, se devo essere sincera. Non ha niente a che fare con i costumi, era solo l'atmosfera". Per Polly Bennett, coach del movimento, "è una sensazione strana lavorare su cose che ricordi, perché sei in disaccordo con ciò che ricordi personalmente. Le altre stagioni sembravano più investigative, mentre stavolta ero più indecisa sulle mie stesse percezioni. Ho dovuto fare dei controlli per procedere, guardare quei filmati, immaginare come devono essersi sentite queste persone e capire cosa stessero facendo i loro corpi".