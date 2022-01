The Crown 5: L'attore pakistano Humayun Saeed sarà Hasnat Khan, interesse amoroso di Lady Diana

News Serie TV

Nella quinta stagione della serie Netflix la principessa del Galles avrà il volto di Elizabeth Debicki.

Dopo aver arruolato l'attore che interpreterà Dodi Al-Fayed, sembra che The Crown abbia trovato anche l'interprete del chirurgo britannico-pakistano Hasnat Khan, uno degli uomini con cui Lady D ebbe una relazione poco tempo prima della sua tragica scomparsa, nel 1997. Si tratta di Humayun Saeed, attore molto popolare in Pakistan, che avrebbe firmato per il ruolo che vedremo nella quinta stagione della serie, in arrivo su Netflix a novembre 2022. Ad anticiparlo su Twitter è stata l'attrice pakistana Mahira Khan e il casting è stato poi confermato da Variety (Netflix per il momento non ha voluto commentare).

The Crown 5: Ci sarà anche il dottor Hasnat Khan

Il dottor Hasnat Khan è un cardiochirurgo con cui la principessa Diana (nella nuova stagione di The Crown interpretata da Elizabeth Debicki) ebbe una relazione dal 1995 al 1997. Secondo quanto riferito dallo stesso agli investigatori che indagavano sull'incidente che costò la vita a Lady D, il 31 agosto 1997, i due si sarebbero frequentati fino all'incontro di Diana e Dodi Al-Fayed, che sarebbe stato uno dei motivi della loro rottura. In quella stessa dichiarazione Khan dichiarava di aver preso in considerazione una vita insieme a Diana, cosa che i giornalisti avrebbero però reso insostenibile se la principessa non si fosse trasferita stabilmente in Pakistan. Della questione aveva discusso con l'amica della principessa, Jemima Goldsmith, che all'epoca era sposata con il giocatore di cricket pakistano Imran Khan e si era trasferita nel Paese. Di tutto questo, molto probabilmente, parlerà quindi la quinta stagione di The Crown dove, come anticipato, reciterà anche l'attore Khalid Abdalla nel ruolo di Dodi Al-Fayed.

Chi è Humayun Saeed

Humayun Saeed ha debuttato come attore nel 1999 con il film in lingua urdu Inteha e si è costruito una brillante carriera in Pakistam, sia al cinema e in televisione. È noto soprattutto per la commedia d'avventura del 2015 Jawani Phir Nahi Ani per la quale ha vinto il premio ARY del Pakistan come miglior attore, e il suo sequel del 2018 Jawani Phir Nahi Ani 2. Tra gli altri film in cui ha recitato ci sono la commedia romantica Punjab Nahi Jaungi, che ha anche co-prodotto, e il film di fantascienza Project Ghazi del 2019.