The Crown 5: Furto da duecentomila dollari sul set, rubati oltre 350 oggetti di scena

Alcuni ladri hanno fatto sparire dal set della quinta stagione del drama in costume di Netflix preziosi oggetti di arredamento o decorativi: le indagini sono in corso.

Dal set della quinta stagione di The Crown arriva una notizia curiosa e per molti versi preoccupante. Variety riferisce che alcuni ladri hanno sottratto decine di oggetti di scena per un valore complessivo di oltre 200mila dollari, mentre la troupe e gli attori erano occupati a girare nello Yorkshire. Pare che l'incidente non condizionerà i lavori e che le riprese andranno avanti senza intoppi (nella nuova stagione, lo ricordiamo, a interpretare la regina Elisabetta II ci sarà Imelda Staunton, nella foto in alto). Intanto le autorità sono sulle tracce dei malviventi.

The Crown: I dettagli degli oggetti rubati sul set

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati sottratti oltre 350 oggetti, tra cui una replica di un prezioso uovo Fabergé, un quadrante di un orologio a pendolo, una toletta, cristalleria e candelabri d'argento e d'oro. I ladri, lo scorso 16 febbraio, sarebbero riusciti a introdursi a bordo di tre camion parcheggiati in un'area di sosta della città di Mexborough e a scappare velocemente con il bottino. La polizia del South Yorkshire sta indagando sul furto. Nel tentativo di rintracciare gli oggetti se i ladri tentassero di venderli, lo studio ha fornito una descrizione di alcuni di essi ad Antiques Trade Gazette: ci sono, per esempio una replica di un uovo Fabergé dell'Incoronazione Imperiale del 1897, 12 set di candelabri d'argento, 7 candelabri d'oro, un quadrante di un orologio a pendolo di Guglielmo IV e vari bicchieri e un decanter in cristallo dorato St. Louis.

Un portavoce della polizia del South Yorkshire ha detto a Variety che la polizia è stata chiamata alle 16:30 di mercoledì 16 febbraio da una persona che ha denunciato il furto di veicoli a Pastures Road, Doncaster. È stato riferito che tre veicoli contenenti oggetti di scena utilizzati in film e tv erano stati violati e numerosi oggetti erano scomparsi. "Gli agenti hanno indagato sull'incidente, ma tutte le linee di indagine esistenti sono state esaurite. Il caso è stato archiviato in attesa di nuove piste da seguire", ha concluso il portavoce. Per il momento, quindi, gli oggetti non sono stati ritrovati.

Il commento di Netflix

"Possiamo confermare che gli oggetti d'antiquariato sono stati rubati e speriamo che vengano trovati e restituiti in sicurezza", ha detto a Variety un portavoce di Netflix. "Ne acquisteremo altri, non è previsto che le riprese vengano sospese", ha rassicurato. "Gli oggetti rubati non sono necessariamente nelle migliori condizioni e quindi non hanno un gran valore di vendita. Tuttavia, sono preziosi come pezzi per l'industria cinematografica britannica", ha dichiarato ad Antiques Trade Gazette Alison Harvey, l'arredatrice di The Crown.