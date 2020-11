The Crown 4: Gli spettatori scioccati da un "ospite" non richiesto a Buckingham Palace: L'avete notato?

News Serie TV

Nel terzo episodio della quarta stagione compare all'improvviso... un topo! Era intenzionale? A Netflix fanno i vaghi e rispondono con ironia.

I gelidi battibecchi tra Elisabetta II e Margaret Thatcher, il matrimonio da favola di Carlo e Diana, le battute sarcastiche della Principessa Margaret sono cose che gli spettatori di The Crown attendevano e hanno sicuramente apprezzato guardando la quarta stagione della serie tv biografica arrivata in streaming su Netflix qualche giorno fa. Ciò che ha sconvolto tutti, però, era un cammeo di un "personaggio" che sicuramente nessuno si aspetterebbe di vedere a Buckingham Palace: un topo! Avete notato anche voi questa insolita presenza? Ecco cosa sappiamo e la risposta, molto ironica, di Netflix.

Un topo in The Crown 4? Tutto sull'insolito cammeo

Già domenica scorsa, poche ore dopo il debutto su Netflix dei nuovi episodi, diversi utenti si sono scatenati sul web dopo aver notato il roditore, che appare velocemente in una scena nei primi minuti dell'episodio 3 (precisamente al minuto 1:15, se volete andare a rivederla). In sottofondo si vede la regina madre interpretata da Marion Bailey seduta mentre aspetta, insieme ad altri membri della famiglia reale, la telefonata del principe Carlo, che intanto aveva fatto la proposta di matrimonio a Diana. Il topolino, già ribattezzato Royal Mouse, ha attirato l'attenzione di decine di fan di The Crown che hanno sgranato gli occhi e si sono chiesti se questa "intrusione" sia stata pianificata.

L'ironia di Netflix

Non è stato ancora rivelato se l'uscita del topo sia stata una trovata intenzionale o se, come accaduto in una scena dell'ultima stagione de Il Trono di Spade con un famoso bicchiere di Starbucks, sia stata una svista. Sembra improbabile, però, che gli autori e gli scenografi di The Crown, sempre attenti ai dettagli, abbiano lasciato una cosa del genere al caso. C'è chi crede che quello del topolino sia un cammeo molto verosimile, perché nei palazzi antichi, e persino a Buckingham Palace, i roditori potrebbero esserci tranquillamente. C'è chi ritiene, addirittura, che sia simbolo della decadenza della Corona inglese negli anni '80. Netflix non chiarisce le cose ma, tramite l'account ufficiale di The Crown, ironizza e fa una proposta provocatoria: candidiamo il Royal Mouse a miglior attore non protagonista in una serie drammatica?