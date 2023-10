The Continental: Ci sarà una seconda stagione?

News Serie TV

La miniserie prequel di John Wick tornerà su Prime Video con altri episodi? La risposta del produttore e regista Albert Hughes.

Si è conclusa, dopo tre lunghi episodi, la miniserie prequel di John Wick con Colin Woodell nei panni di un giovane Winston Scott. The Continental ha raccontato le origini dell'iconico hotel omonimo punto d'incontro per criminali pericolosissimi. Un hotel un po' diverso da come lo ricordavamo, che da questa storia è uscito un po' malridotto. Nel finale - se non lo avete ancora visto in streaming su Prime Video, vi consigliamo di rimandare la lettura di questo approfondimento per non rovinarvi la sorpresa - Winston e i suoi hanno lanciato il loro assalto all'hotel di Cormac. Un piano ben eseguito in cui pugni sono stati sferrati, proiettili sono stati sparati e molto sangue è stato versato da entrambe le parti.

Lo stesso Cormac (Mel Gibson), che si era dato alla fuga tramite passaggi segreti sotterranei dopo aver avviato la sequenza di autodistruzione del Continental, è stato fermato da Winston a suon di pugni, sebbene a ucciderlo, con una pallottola piantata in testa, sia stata la detective KD (Mishel Prada), sopravvissuta all'incendio appiccato da Winston e dal fratello Frankie (Ben Robson) seguendo le informazioni sbagliate provenienti dal boss. Al sorgere del nuovo giorno, con la pressa messa in un posto sicuro, Winston si è trovato sui gradini dell'hotel, con il Giudice (Katie McGrath) che retoricamente gli ha chiesto come pensa che la Grande Tavola prenderà questa sua presa di potere. La sua riposta è stata altri letali colpi di pistola, questa volta sparati contro l'"intermediario", prima di ritirarsi in quello che ora è a tutti gli effetti il suo possedimento.

The Continental racconterà altre storie con una seconda stagione?

Non c'è dubbio che, così fatta, The Continental abbia compiuto la propria aspirazione: esplorare il viaggio mortale di Winston attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine, come sappiamo anche dai film di John Wick, ha ottenuto il suo trono. Eppure, è possibile che alcune porte siano state lasciate (più o meno volutamente) aperte così da poter girare altri episodi? Insomma, ci sarà una seconda stagione? Alla domanda ha risposto il produttore esecutivo Albert Hughes, anche regista del primo e dell'ultimo episodio.

Se nel mondo pieno d'azione e di assassini del Continental e della Grande Tavola ci siano altre storie da raccontare la risposta di Hughes a TVLine è stata: "Sicuramente". E ha aggiunto: "C'è ovviamente un lato commerciale - ce la fanno a raggiungere un accordo? Vogliono un altro show? - e poi c'è un lato creativo che riguarda me e Kirk Ward, lo showrunner e sceneggiatore mio partner nel crimine. Non penso di aver finito con gli anni '70, c'è dell'altro lì, ma ci sono anche gli anni '80 e questa meravigliosa opportunità della seconda invasione britannica - Duran Duran, Culture Club, di tutto e di più - e il lato americano di quella scena musicale. Soprattutto nel 1984 e quanto fosse speciale con la generazione MTV, le Olimpiadi, Michael Jackson che finiva Thriller e Prince che arrivava con Purple Rain, l'avvento dei Chicken McNugget... fu un grande anno!".