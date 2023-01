The Consultant: Primo trailer e data del thriller di Prime Video con Christoph Waltz

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming con tutti gli episodi dal prossimo mese.

Christoph Waltz nei panni di un sociopatico è una delle squisitezze che Prime Video ha in serbo per i propri abbonati in questo 2023. Il servizio streaming annuncia che The Consultant, thriller di otto episodi con protagonista il due volte premio Oscar per Django Unchained e Bastardi senza gloria, sarà disponibile dal 24 febbraio. E per l'occasione ne ha diffuso il primo trailer.

The Consultant: La trama e il resto del cast

Creata da Tony Basgallop (Servant) basandosi su un romanzo del 2015 scritto da Bentley Little, The Consultant è descritta come una serie "emozionante" in cui i personaggi e la storia "si sviluppano in modi nuovi e inaspettati", combinando il genere thriller e la commedia per esplorare l'inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. Waltz interpreta Regus Patoff, un nuovo consulente assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, una compagnia di gaming basata su app. Con il suo arrivo, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione... comprese le loro vite.

Il resto del cast include Nat Wolff (L'ombra dello scorpione), Brittany O'Grady (The White Lotus) e Aimee Carrero (Young & Hungry). Waltz è anche uno dei produttori esecutivi.