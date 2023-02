The Consultant: La spiegazione del finale, ci sarà una seconda stagione?

News Serie TV

Il thriller dramedy di Prime Video con Christoph Waltz è tra le serie più interessanti in circolazione, ma si conclude in un modo che lascia di stucco gli spettatori: ecco il significato nascosto del finale di The Consultant.

Quando in streaming arriva una nuova serie da tenere d'occhio, si capisce subito soprattutto monitorando le reazioni degli spettatori al finale. Più ci si fa domande e più, probabilmente, quella serie ha funzionato. È decisamente il caso di The Consultant, oscuro dramedy ambientanto sul posto di lavoro e con un ipnotico Christoph Waltz. Arrivata lo scorso 24 febbraio su Prime Video, questa nuova serie creata da Tony Basgallop - l'ideatore dell'acclamata Servant, quindi uno sceneggiatore che la suspense la sa creare e maneggiare molto bene - si è subito imposta come una delle novità più interessanti del periodo. Gli 8 episodi di The Consultant tengono gli spettatori incollati allo schermo e culminano in un finale contorto e interpretabile, ma non per questo meno efficace. Se anche voi vi siete chiesti cosa significhino certe scene dell'ultimo episodio e se è possibile che la serie torni con una seconda stagione, ecco la spiegazione del finale di The Consultant (con spoiler, ovviamente) e tutto quello che sappiamo su un ipotetico secondo ciclo di episodi.

The Consultant: La trama e il riassunto della prima stagione

The Consultant combina il genere thriller e la commedia mentre esplora lo strano rapporto tra un inquietante capo e i suoi dipendenti. Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti sono chiamati ad accettare grandi cambiamenti destinati a modificare, oltre che il loro lavoro, anche le loro vite. Determinati a scoprire tutta la verità su questo oscuro consulente, i dipendenti della CompWare Craig (Nat Wolff) ed Elaine (Brittany O'Grady) iniziano a investigare, mentre le sorti dell'azienda sono sempre più in bilico. Scoprono che Patoff aveva fatto firmare un contratto al CEO dell'azienda Sang: quest'ultimo aveva accettato di morire per far sì che le sorti della CompWare venissero risollevate dal consulente. E infatti l'uscita di un nuovo gioco, per volere di Patoff, rimette in discussione tutto.

La spiegazione del finale: Chi è Regus Patoff?

Nel finale della prima stagione di The Consultant la tensione sale quando Craig affronta Pattoff al piano superiore dell'ufficio, dove il pavimento è di vetro. Proprio come accade nel gioco che ha progettato, Craig prende un martello e spacca la lastra di vetro facendo cadere Patoff al piano di sotto. Il consulente, però, non muore ma perde solamente un alluce a causa dell'impatto. In seguito vediamo le sue impronte insanguinate, dettaglio che ci fa capire che fugge dalla scena dell'incidente prima dell'arrivo della polizia.

Nel frattempo, a casa sua, vediamo Craig esaminare l'alluce reciso di Patoff recuperato nell'ufficio quella notte: si ritrova di fronte a un osso di un dito d'oro massiccio. Ricorderete che, in uno degli episodi precedenti, Craig aveva fatto visita a un gioielliere che gli aveva rivelato come negli anni avesse fabbricato decine di riproduzioni di ossa umane venendo pagato con assegni firmati da Regus Patoff. Ciò che gli autori vogliono farci capire è che Regus Patoff non è umano. Si tratta di un robot senza scrupoli progettato per risollevare le sorti di aziende in crisi (ricordiamoci che non dorme mai e non ha una casa sua). Il suo nome, infatti, è solo l'abbreviazione di "Registered U.S. Patent Office", scritta che vediamo in alcuni documenti nel corso della serie.

Ci sarà una seconda stagione?

Nonostante il grande scontro tra Craig e Patoff, il consulente osa tornare in ufficio un'ultima volta. In una delle ultime scene lo vediamo, soddisfatto, guardarsi intorno mentre tutti lavorano ed Elaine prende possesso dell'ufficio del capo, scoprendo di aver preso lei le redini dell'azienda. Intanto scopriamo che il CEO di un'altra società a cui Patoff aveva offerto il proprio servizio - la Pterodactyl, che stava cercando di sviluppare la prima forza lavoro umanoide - è morto. Significa che Patoff, alla fine, si sta dirigendo verso il suo prossimo lavoro? La storia della CompWare si è conclusa, ma niente esclude la possibilità di una seconda stagione incentrata su una nuova "missione" per Patoff, dettaglio che trasformerebbe la serie in una serie antologica. Al momento, tuttavia, Prime Video non ha ancora rinnovato The Consultant per una seconda stagione. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e scoprire se il dramedy tornerà con nuovi episodi.