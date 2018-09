The Conners: Torna Johnny Galecki e arriva Juliette Lewis

Un piacevole ritorno e una gradita new entry nel cast di The Conners, la nuova comedy di ABC nata da una costola del revival di Papa e ciccia dopo il licenziamento di Roseanne Barr per cattiva condotta. Mentre il nerd di The Big Bang Theory Johnny Galecki ha accettato di riprendere ancora una volta il ruolo di David Healy, Juliette Lewis ha annunciato via Instagram di aver ottenuto un importante ruolo da guest star.

Reduce da due stagioni in Secrets and Lies e quest'autunno anche su HBO con la comedy Camping, Lewis apparirà in un episodio nei panni di Blue, la fidanzata mai-vista-prima di David. Si tratta della stessa persona di cui l'ex di David, Darlene (Sara Gilbert), aveva parlato in Roseanne definendola "un pastello a cera".

The Conners, in onda su ABC dal 16 ottobre con una prima stagione di 10 episodi, continuerà a raccontare le vicende della famiglia Conner dopo la morte di Annarosa (Barr). Oltre ai restanti membri del cast originario, torneranno gli attori che hanno interpretato i nuovi membri più giovani della famiglia: Emma Kenney e Ames McNamara (Harris e Mark, i figli di Darlene e David), e Jayden Rey (Rey, la figlia di D.J.), ora un membro del cast regolare. È stato annunciato inoltre che Xosha Roquemore non riprenderà invece il ruolo di Geena, la moglie di D.J., sostituita regolarmente da Maya Lynne Robinson.