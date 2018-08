The Conners, lo spin-off di Pappa e ciccia: Ecco cosa ne sarà di Annarosa

Nel corso di un'intervista con il Sunday Times, la star di Pappa e ciccia John Goodman ha chiarito quali saranno le sorti di Annarosa, la moglie del suo Dan, dopo il licenziamento di Roseanne Barr per cattiva condotta e la clamorosa cancellazione del revival Roseanne, nello spin-off The Conners ordinato da ABC per il prossimo 16 ottobre.

Com'era prevedibile, le storie della famiglia Conner ripartiranno dalla morte di Annarosa, che non apparirà in alcuna forma nella nuova serie. Comprensibilmente, la perdita lascerà Dan "depresso e triste". Un sentimento che Goodman ha vissuto in prima persona in seguito alla vicenda di cui l'ex collega si è resa tristemente protagonista. "Mi ha lasciato distrutto", ha detto. "Ma ho pensato: 'Va bene, sono solo affari, lascerò andare le cose'. Ma ho attraversato un periodo, circa un mese, in cui ero molto depresso".

Nonostante fosse la comedy più seguita della tv americana, capace di riunire quasi 18 milioni di spettatori ogni settimana, ABC ha deciso di cancellare Roseanne e interrompere i rapporti con Barr dopo un suo tweet razzista contro Valerie Jarrett, consigliera dell'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama, un'afroamericana. "So per certo che non è razzista" ha commentato Goodman, pur sposando la decisione della rete. "Mettiamola così: mi ha sorpreso. E questo è tutto ciò che dovrei dire al riguardo, probabilmente".