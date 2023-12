The Brothers Sun: Il trailer ufficiale della serie tv con Michelle Yeoh toglie il fiato tra combattimenti e risate

News Serie TV

La nuova serie arriverà in streaming su Netflix il 4 gennaio. Nel cast anche Justin Chien.

Il 2024 di Netflix inizierà con un sonoro calcio nei denti. Non a noi, chiaramente, ma a buona parte dei personaggi di The Brothers Sun, l'attesa nuova serie tv dello stesso Brad Falchuk di 9-1-1, Glee e Pose con la vincitrice dell'Oscar per Everything Everywhere All At Once Michelle Yeoh e Justin Chien tra i protagonisti. Disponibile in streaming dal 4 gennaio, il dramedy d'azione si mostra in un movimentato trailer ufficiale.

The Brothers Sun: Cosa racconta la serie tv

Quando il capo di una potente triade taiwanese viene ucciso da un misterioso assassino, suo figlio maggiore, il leggendario killer Charles 'Chairleg' Sun (Chien), va a Los Angeles per proteggere la madre Eileen (Yeoh) e l'ingenuo fratello minore Bruce (Sam Song Li), che finora è sempre stato all'oscuro dalla verità sulla sua famiglia. Ma mentre le organizzazioni più pericolose di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono curare le ferite causate dalla loro separazione e scoprire il vero significato di fratellanza e famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li elimini tutti.

Creata da Falchuk con Byron Wu, The Brothers Sun coinvolge anche Highdee Kuan (This Is Us) e Joon Lee con i ruoli di Alexis, un'ambiziosa assistente del procuratore distrettuale, e TK, un aspirante gangster e il migliore amico di Bruce fin dall'infanzia. Il resto del cast include Alice Hewkin (Sex Education), Jon Xue Zhang (EastEnders), Jenny Yang, Madison Hu e Rodney To (Good Girls).