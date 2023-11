The Brothers Sun: Il teaser trailer della nuova serie Netflix con Michelle Yeoh

News Serie TV

Creata da Brad Falchuk e Byron Wu, l'action comedy arriverà in streaming prossimamente.

La vincitrice dell'Oscar per Everything Everywhere All At Once Michelle Yeoh torna su Netflix, dopo The Witcher: Blood Origin, con The Brothers Sun, una nuova serie in arrivo prossimamente. Intanto, durante la Geeked Week, il servizio di video in streaming ha svelato un teaser poster e il primo teaser trailer, che vedete qui sotto.

The Brothers Sun: La trama e il cast

Al centro del racconto di The Brothers Sun c'è il criminale Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) il quale, dopo l'omicidio del capo di una potente triade taiwanese da parte di un misterioso assassino, decide di andare a Los Angeles per proteggere sua madre, Eileen (Michelle Yeoh), e il suo ingenuo fratello minore, Bruce (Sam Song Li), che fino ad allora era stato tenuto completamente all'oscuro della verità sulla sua famiglia. Ma mentre le associazioni più letali di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la madre devono curare le ferite causate dalla loro separazione e capire cosa significano veramente fratellanza e famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li uccida tutti.

Il resto del cast comprende Highdee Kuan (This Is Us) nei panni di Alexis, un'ambiziosa assistente del procuratore distrettuale, Joon Lee nel ruolo di TK, un aspirante gangster e il migliore amico di Bruce fin dall'infanzia. Con ruoli ricorrenti ci sono anche Alice Hewkin (Sex Education), Jon Xue Zhang (EastEnders), Jenny Yang, Madison Hu e Rodney To (Good Girls).

Il team di produzione

Ambientata tra Los Angeles e Taiwan, The Brothers Sun si caratterizza anche perché porta dietro e davanti la macchina da presa un team composto interamente da sceneggiatori e attori asiatici. L'action comedy è co-creata da Byron Wu e da Brad Falchuk, nome che vi suonerà familiare perché storico collaboratore di Ryan Murphy e co-ideatore di serie come 9-1-1, American Horror Story, Glee e The Politician.