The Boys, Susan Heyward sulla Fase 2 di Sister Age: Cos'avrà in mente?

News Serie TV

Sister Age, interpretata da Susan Heyward, ha lavorato dietro le quinte durante la stagione 4 di The Boys e ha informato Patriota che la Fase 2 del suo piano è in arrivo. Mma di cosa si tratta?

Quale potrebbe essere il prossimo obiettivo di Sister Sage in The Boys? Dopo essere stata allontanata da Patriota, Sage si è rivelata essere l'unica risorsa affidabile dei Sette, sempre attenta a muovere i fili dietro le quinte. Nell'ultimo episodio della quarta stagione, è proprio Sister Sage a raggiungere Patriota trovandolo in una valle di lacrime e incitandolo a darsi una regolata prima di parlare con la Casa Bianca. Lo stesso Patriota appare comprensibilmente stravolto nel vederla tornare da lui dopo il modo in cui è stata trattata. Ma Sage ha un altro piano che potrebbe concretizzarsi nel corso della quinta e ultima stagione. Di cosa si tratta questa volta? Del resto è merito suo se Patriota ora ha acquisito un potere incontrastato con il supporto della politica americana. Quale sarà la prossima mossa? Le valutazioni arrivano dalla sua interprete, Susan Heyward.

The Boys: Qual è il nuovo piano di Sister Age secondo Susan Heyward

Poco prima di uscire di scena, dopo essere ricomparsa a sorpresa, Sage informa Patriota di prepararsi alla Fase 2 del suo piano. La prima è ufficialmente andata in porto con Patriota che controlla i Super ormai chiaramente al potere. Ma quale potrebbe essere la seconda fase del suo piano? Al momento non è dato saperlo, ma Susan Heyward, che interpreta Sage, ha raccontato quali sono le sue ipotesi ai microfoni di TVLine. Conoscendo il suo personaggio, Sage potrebbe seguire qualsiasi pista (non a caso, il suo superpotere è l'intelligenza).

In un modo molto simile a Sage, ho tutte queste diverse versioni nella mia testa. C'è quella in cui lei punta a dominare il mondo. Poi c'è quella in cui si ribella e si mostra come una paladina dell'umanità e ha solo cercato di proteggerla per tutto questo tempo. E poi c'è quella versione in cui è in tutto e per tutto un'agente del caos, le piace semplicemente alimentare il fuoco. Tutte queste scelte mi sembrano divertenti, come attrice. Sono aperta a tutto. Ma la stanza degli sceneggiatori è al lavoro e probabilmente lo scoprirò soltanto una volta che tornerò sul set. Per allora le cose potrebbero cambiare.

Mentre le intenzioni di Patriota sono sempre state alquanto cristalline, Sage ha dimostrato di essere una Super davvero letale. Ha affrontato la Fase 1 come se fosse un gioco, manipolando tutti, incluso lo stesso Patriota, affinché facesse ciò che voleva senza ammetterlo apertamente. Che stia lavorando per proteggere l'umanità è alquanto improbabile; non sarebbe coerente con quanto dimostrato finora dal personaggio. Ma potrebbe sicuramente riservare qualche sorpresa per la quinta stagione, rivelandosi il vero nemico da battere dopo Patriota.