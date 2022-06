News Serie TV

L'annuncio segue di una sola settimana il debutto del terzo ciclo di episodi su Prime Video.

Nel giorno in cui si è sfiorata la tragedia, con l'attesissimo quarto episodio della stagione 3 arrivato su Prime Video in ritardo di alcune ore a causa di un problema tecnico, Amazon riporta l'umore giusto tra i fan di The Boys annunciando il rinnovo della serie supereroistica per un quarto ciclo di episodi.

The Boys rinnovata per una quarta stagione: Le dichiarazioni

"Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo della terza stagione di The Boys, sapevamo che lo show stava diventando ancora più audace; un'opera impressionante considerando il grande successo della seconda stagione nominata agli Emmy", ha affermato Vernon Sanders di Amazon Studios in un comunicato. "The Boys continua a mettere alla prova i limiti della narrazione, divertendo e, contemporaneamente, facendo una satira sociale a tratti fin troppo reale. Il mondo creato nella serie ha fatto presa a livello globale in modo incredibile e il numero di spettatori nel weekend di lancio ne è la prova. Siamo immensamente orgogliosi del cast e della troupe che hanno dato vita al franchise per Prime Video e non vediamo l'ora di portare ancora più The Boys ai nostri spettatori".

Il co-ideatore, showrunner e produttore esecutivo Eric Kripke ha aggiunto sardonico: "Parlando per il cast e la troupe, siamo davvero grati a Sony, Amazon e soprattutto ai fan per aver amato la serie e averci permesso di fare di più. Siamo entusiasti di continuare la lotta di Butcher e dei Boys contro Patriota e i Sette e allo stesso tempo di poter dire la nostra sul mondo folle in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia in cui l'esplosione di genitali ha portato ancora più successo".

Il franchise The Boys

Il rinnovo di The Boys per una quarta stagione è solo l'ultima pacca sulla spalla di Kripke e di un franchise che continua a riscuotere un grandissimo successo sulla piattaforma streaming di Amazon, e segue di appena una settimana l'arrivo sulla stessa del nuovo ciclo di episodi. Lo scorso marzo, Prime Video ha lanciato lo spin-off animato e antologico The Boys presenta: Diabolico!. Inoltre, è atteso prossimamente un secondo spin-off live-action ambientato nell'unico college americano frequentato esclusivamente da Super, gestito ovviamente dalla Vought International.