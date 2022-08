The Boys promuove Cameron Crovetti e introduce nuovi folli Super nella stagione 4

News Serie TV

I due nuovi personaggi saranno interpretati da Valorie Curry e Susan Heyward.

L'attesa per la stagione 4 di The Boys sarà molto lunga, visto che la terza si è appena conclusa su Prime Video, ma per fortuna qualche prima, succosa anticipazione è stata già condivisa dal profilo Twitter del co-ideatore e showrunner Eric Kripke. Prima di tutto, il giovane Cameron Crovetti, che abbiamo visto in più occasioni vestire i panni del figlio instabile di Patriota, Ryan, tornerà nei prossimi episodi a tempo pieno dopo la sua promozione a regolare. Inoltre, Valorie Curry (The Following) e Susan Heyward (Orange Is the New Black) sono state scelte per i ruoli di due nuove Super, Firecracker e Sister Sage rispettivamente.

The Boys: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nella stagione 4

Il finale della terza stagione ha aperto una fase oscura per il personaggio di Ryan, quando lo abbiamo visto prendere le difese del padre e poi volare via con lui dopo lo scontro con Soldatino. Kripke aveva già anticipato a TVLine che nella stagione 4 una "battaglia per la sua anima" attende il ragazzo, aggiungendo: "Se Ryan si trasforma in un altro piccolo Patriota sociopatico, è la fine. Al contrario, se Butcher riesce ad allontanarlo da ciò, allora potrebbe essere l'unica persona capace di combattere realmente Patriota".

Per quanto riguarda i due nuovi personaggi appena annunciati, le Super alle prime armi Firecracker e Sister Sage, Kripke ha scritto: "Sono tra i Super migliori e più folli mai creati per The Boys. Li adorerete e ne sarete assolutamente inorriditi e un po' nauseati".