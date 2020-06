The Boys: Per gli ideatori è una satira sulla cultura della celebrità e sul panorama politico

News Serie TV

In attesa della stagione 2, prossimamente su Amazon Prime Video, parlano Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg.

In vista dell'annuncio delle nomination dei Primetime Emmy Awards 2020, previsto per il 28 luglio, Deadline ha incontrato virtualmente Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg, gli ideatori di The Boys, per una chiacchierata sulla genesi della serie che ha sbaragliato i numeri di Amazon Prime Video, sul suo significato e sulle sfide che messo loro davanti.

The Boys: Più spazio alle donne

Come i molti fan di The Boys sapranno, si tratta di un adattamento del fumetto omonimo di Garth Ennis, del cui lavoro Rogen e Goldberg sono grandi estimatori sin dai tempi del liceo, come testimonia anche Preacher, il loro precedente lavoro. "Ci parlavano perché erano fumetti per adulti", ha spiegato Goldberg. "Era bello leggere qualcosa che ci era familiare, ma che ci portava in posti in cui non eravamo mai stati prima". Incentrata su un gruppo di supereroi che abbracciano il lato oscuro della loro celebrità e fama, The Boys si è imposta come una delle produzioni più grintose, violente, folli, sanguinose, sporche e sicuramente meno adatte ai bambini della tv. E sebbene, come ha spiegato Kripke, quei personaggi e quelle storie offrivano l'opportunità di affrontare temi più profondi, interessanti per tutti perché ancora rilevanti oggi, una delle sfide più grandi è stata rendere l'adattamento interessante a un pubblico ampio, anche femminile. "I fumetti sono molto maschili e molti personaggi femminili non hanno in essi molto da fare", ha spiegato. "Il mantra dello show è sempre stato come renderlo la serie di supereroi più realistica che potevamo. La verità è che ci sono molte donne in posizioni di potere oggi" di quante non ce ne fossero .

The Boys: Celebrità e politica, un mix esplosivo

Rogen ha continuato dicendo che The Boys esamina realisticamente cosa potrebbe succedere alla psiche di persone con poteri illimitati. Quando hanno messo insieme la serie, si sono ritrovati a parlare della cultura della celebrità e di come, anche nel nostro mondo, le persone di potere "abbiano accessi e privilegi che le persone normali non hanno". E dopo una risata, ha continuato: "Prendete me, ne conosco molte e sono una di esse - le celebrità sono pazze. Se potessero volare, sarebbero mille volte peggio". Kripke ha aggiunto: "Quando Garth scrisse il fumetto 10-15 anni fa, era interessato a cosa sarebbe successo se avesse unito celebrità e politica, e quanto sarebbe stato dannoso per il tipo comune. Quella era un'epoca in cui George W. era alla Casa Bianca. Ora guardi il mondo in cui viviamo e vedi come celebrità e politica siano così sfocate. Questi supereroi si presentano come una sorta di rappresentazione di ciò che accade quando combini il peggio della celebrità e il peggio della politica. Funziona esattamente come una satira del momento che stiamo vivendo - ed è stato un vero spasso scriverne".

Ricordiamo che la stagione 2 di The Boys non ha ancora una data e che con ogni probabilità arriverà su Amazon Prime Video più tardi del previsto, dopo lo stop forzato delle riprese - tuttora in atto - a causa dell'emergenza Coronavirus.