The Boys: Per Aya Cash il prequel Vought Rising sarà "assurdamente bello"

L'attrice tornerà nei panni di Stormfront, accanto a Jensen Ackles, che riprenderà il ruolo di Soldatino.

The Boys non tornerà indietro nel tempo per banali sentimentalismi. L'ex star Aya Cash ha assicurato che Vought Rising, lo spin-off prequel che la vedrà protagonista con Jensen Ackles, sarà folle e brutale tanto quanto la serie originale e tanto quanto ci si aspetta da un personaggio come il suo, Stormfront.

Vought Rising: Aya Cash parla del prequel di The Boys

Sebbene l'attrice abbia ammesso che "in realtà non sanno ancora" quando inizieranno le riprese di Vought Rising, in un'intervista con ComicBook ha stuzzicato la curiosità dei fan di The Boys affermando: "Ho letto due sceneggiature e sono assurdamente belle. Ma è tutto quello che posso dirvi".

A luglio, dopo l'ordine di Vought Rising, lo showrunner Paul Grellong e il produttore esecutivo Eric Kripke avevano descritto il prequel come "un contorto giallo sulle origini della Vought negli anni '50, sulle prime gesta di Soldatino (Ackles) e sulle manovre diaboliche di una Super nota ai fan come Stormfront, che all'epoca si faceva chiamare Clara Vought". E avevano aggiunto: "Non vediamo l'ora di farvi saltare la testa e turbare le anime con questa lasciva e macabra saga intrisa di sangue e Composto V".

Cash è apparsa nella seconda stagione di The Boys. La sua Stormfront era stata la prima cavia di successo di Frederick Vought per il Composto V, che aveva poi sposato prima di trasferirsi con lui negli Stati Uniti. Lì aveva avuto una figlia. Negli anni '70 si era prodigata come la supereroina Liberty, ma era sparita dalla circolazione dopo aver commesso un omicidio di stampo razzista. Tornata alla ribalta dopo la morte della figlia sotto il nome di Stormfront, si era unita ai Sette e aveva iniziato una relazione con Patriota. Ma quando il suo passato criminale era diventato di dominio pubblico - in realtà era stata deportata negli Stati Uniti dalla Germania nazista come parte del Programma V condotto dal Terzo Reich - era arrivata allo scontro con i Boys e infine era stata mutilata gravemente da Ryan, fino alla decisione di togliersi la vita il giorno del suo compleanno.