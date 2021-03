The Boys: Nella stagione 3 un ruolo prominente per Katia Winter

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv di successo di Prime Video attesi in streaming nei prossimi mesi.

Katia Winter, attrice svedese conosciuta in tv per i suoi precedenti ruoli in Sleepy Hollow e Dexter, ha firmato con Prime Video per interpretare un personaggio prominente nella terza stagione di The Boys, la fortunata serie anti-supereroistica basata sul fumetto omonimo di Garth Ennis e Darick Robertson.

The Boys 3: Il personaggio di Katia Winter

La produzione non ha voluto fornire i dettagli del personaggio affidato alla Winter ma secondo il ben informato Deadline si tratta di una figura che i lettori del fumetto conoscono bene. Si tratta di Little Nina, un boss della mafia russa con un debole per i sex toys (una conseguenza della pessima opinione che ha degli uomini), la quale collabora con la Vought utilizzando una diversa versione del Composto V per creare più Super, e che - attenzione alle anticipazioni! - muore per mano dei Boys in uno dei momenti più scioccanti della storia, qualcosa che ha a che fare con un vibratore.

L'ingaggio della Winter nella stagione 3 di The Boys segue quello del veterano di Supernatural Jensen Ackles per il ruolo di Soldier Boy, una delle prime persone alle quali è stato iniettato il Composto V. Sappiamo inoltre che Claudia Doumit è stata promossa al grado di regolare e trascorrerà più tempo davanti la macchina da presa come Victoria Neuman, una figura del Congresso estremamente scettica e critica con la Vought il cui piano misterioso ha portato già a diverse morti eclatanti.