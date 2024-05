The Boys, la stagione 4 introdurrà il Super più intelligente del mondo: Ecco di chi si tratta

News Serie TV

La nuova stagione della serie di Prime Video debutterà con i primi tre episodi il 13 giugno.

Per essere davvero super i poteri spesso non bastano: occorre avere anche un grande cervello. Nell'imminente quarta stagione, The Boys cercherà - probabilmente anche questa invano - di mantenere i Sette un gruppo composto realmente da sette membri introducendo due nuovi Super. In realtà, anche in questo modo i Sette saranno soltanto sei, ma uno dei nuovi arrivati pare sia il più intelligenti di tutti, quindi potrebbe valere per due.

The Boys 4: Conosciamo meglio Sister Sage e Firecracker

"Ci sono stati un totale di due episodi nella storia della serie - l'episodio 1 e poi l'unico momento in cui Supersonic era nei Sette nella stagione 3 - e basta", ha detto l'ideatore di The Boys Eric Kripke a Entertainment Weekly. "Ogni tanto uno dei miei sceneggiatori mi dice: 'Possiamo per favore introdurre un altro personaggio che si unisca ai Sette?'. Ma mi diverte un sacco il fatto che non ci siano mai sette membri". L'immagine qui di seguito condivisa in anteprima dal sito mostra Patriota (Antony Starr) introdurre Sister Sage e Firecracker, interpretate rispettivamente dalle nuove aggiunte al cast Susan Heyward (Orange Is the New Black) e Valorie Curry (The Following). Conosciamole meglio.

Kripke e i suoi hanno pensato agli archetipi dei supereroi che non hanno già esaminato nel drama satirico di Prime Video (che proporrà la nuova stagione ogni giovedì dal 13 giugno) e una era la persona più intelligente del mondo, ovvero Sister Sage. "È un potere davvero divertente", ha detto. "Molti mondi di supereroi hanno questo personaggio. Mentre la maggior parte di loro sono solitamente uomini bianchi davvero eccentrici, noi volevamo una donna nera cresciuta in un ambiente socioeconomico basso, perciò nessuno l'ascolta. È tanto una testimonianza quanto una satira avere letteralmente la persona più intelligente del mondo la quale potrebbe curare tutti i mali della società, ma che non riesce assolutamente a convincere nessuno ad ascoltarla. Allora diventa una misantropa piena di rabbia". L'unico che ascolta davvero Sister Sage è Patriota. "Abbiamo sempre detto che uno dei maggiori problemi di Patriota è che è circondato da idioti", ha aggiunto lo sceneggiatore e produttore esecutivo. "Pertanto, se potessi effettivamente coinvolgere qualcuno che sia un genio tattico, questo renderebbe Patriota molto più pericoloso".

Per quanto riguarda Firecracker, probabilmente indovinerete l'ispirazione dalla tavolozza di colori del suo costume e dal suo amore per le pistole. Kripke allude a Kristi Noem quando parla del personaggio, ovvero il tipo di personalità politica estremista che potrebbe dichiarare apertamente di aver sparato ai propri animali domestici. "Si scopre che c'è sempre qualcosa di più folle", ha spiegato. "Firecracker rappresenta sia i membri dei movimenti cospirazionisti che i media di estrema destra. Quel personaggio ha un retroscena sorprendente che lo collega ad alcuni personaggi del nostro mondo". A margine, l'ideatore ha parlato anche di un "nuovo" Black Noir dopo che Patriota ha fatto un buco nel precedente la scorsa stagione. A interpretarlo sarà nuovamente l'attore dietro quella maschera, Nathan Mitchell, che ad oggi non si è mai né visto né sentito parlare.