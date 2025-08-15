TGCom24
News Serie TV

The Boys: La serie prequel Vought Rising mostra per la prima volta i suoi Super

Emanuele Manta

Prime Video svela quattro dei protagonisti di Vought Rising, la serie prequel di The Boys. Si tratta dei Super Bombsight, Private Angel e Torpedo, oltre al già noto Soldatino.

The Boys: La serie prequel Vought Rising mostra per la prima volta i suoi Super

La prossima conclusione di The Boys con la quinta stagione non lascerà il piccolo schermo a corto di Super. Su Prime Video arriverà prossimamente Vought Rising, una nuova serie prequel incentrata sulle origini della Vought negli anni '50 e, quindi, sui suoi primi Super, incluso qualcuno già noto! In attesa di saperne di più, a cominciare dall'esatta data di uscita, il servizio streaming ha diffuso le loro foto-ritratto, svelandone in alcuni casi anche i nomi.

Vought Rising: I Super della nuova serie tv

Descritto come un contorto mystery-crime drama e come una "saga lasciva e macabra intrisa di sangue e Composto V", Vought Rising si concentra sulle prime gesta di Soldatino e sulle manovre diaboliche di Stormfront, che all'epoca si faceva chiamare Clara Vought, interpretati nuovamente da Jensen Ackles e Aya Cash. Le foto ritraggono il primo dei due, oltre a Mason Dye nei panni di Bombsight, Elizabeth Posey di Private Angel e Will Hochman di Torpedo.

Vought Rising

Vought Rising

Vought Rising

Vought Rising

"Un tempo, questi quattro erano americani come la torta di mele", ha scritto Prime Video nel post con cui li ha presentati ai suoi follower. Fatta eccezione per Bombsight, che vedremo prima nella stagione finale di The Boys, di loro si sa poco. Bombsight, un personaggio del quale abbiamo già sentito parlare in passato, è il terzo Super più navigato di cui si abbia conoscenza, attivo negli anni '50, periodo in cui recitò da protagonista nel film della Vought "The Curse of Fu Manchu". Poco dopo la sua nascita, i suoi genitori accettarono l'offerta della Vought di iniettargli il Composto V, trasformandolo successivamente in un Super e conferendogli poteri e abilità sovrumane.

Le riprese di Vought Rising sono appena cominciate. Il resto del cast regolare include Jorden Myrie (Bridgerton), Nicolò Pasetti (Cuori), Ricky Staffieri (The Bear), Brian J. Smith (Sense8) e KiKi Layne (The Old Guard) con ruoli altrettanto misteriosi.

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
