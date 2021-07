The Boys: L'ideatore celebra la nomination agli Emmy in modo ovviamente irriverente

News Serie TV

La serie di Prime Video candidata a cinque statuette, inclusa quella di miglior drama.

La nomination di The Boys come miglior serie drammatica ai Primetime Emmy Awards, il più prestigioso dei premi televisivi, è stata una delle sorprese più belle di questa 73esima edizione. Sebbene non sia il primo gesto distensivo della Television Academy verso le storie di supereroi, fino a poco tempo fa viste con un certo sospetto, tutto avremmo pensato tranne che una produzione insolente e in controtendenza come quella di Prime Video in cui i supereroi sono i veri cattivi potesse risultare realmente eleggibile. Invece così è stato e l'entusiasmo non poteva che essere incontenibile e sfrontato.

Su Twitter, l'ideatore Eric Kripke ha consegnato al mondo la più memorabile delle reazioni quando, subito dopo l'annuncio delle nomination, ha scritto: "Ehi, voi. Gli Emmy hanno votato per un uccello di tre metri". La frase, scritta sotto forma di hashtag, si riferisce chiaramente a quel folle momento nella seconda stagione di The Boys in cui viene introdotto Love Sausage, un supereroe che è in grado di allungare il suo pene e usarlo come arma. Più tardi, commentando a Entertainment Weekly la notizia delle cinque nomination ricevute dalla serie (si aggiungono: migliori musiche e testi originali, miglior missaggio sonoro, migliori effetti speciali e miglior sceneggiatura per un drama), Kripke ha detto: "È semplicemente e totalmente folle. Hanno votato per delle balene che esplodono, peni lunghi 3 metri e teste che scoppiano. Non fraintendetemi. Sono grato. Ma a cosa stavano pensato i votanti degli Emmy?".

La stagione 3 di The Boys: Herogasm e un momento ancora più folle

L'aspetto più dissacrante di tutta questa storia è che le cose peggioreranno nella terza stagione. E non per l'arrivo di Herogasm, il momento più scandaloso del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson di cui la serie è l'adattamento. Non solo per questo, almeno. Sappiamo che un intero episodio sarà ispirato da Herogasm, fondamentalmente la storia di un'orgia selvaggia tra supereroi lunga una settimana. "I giornalieri sono fuori di testa. Ho fatto il giro dell'isolato un paio di volte. Sono un produttore navigato. Non riuscivo a credere alla follia di quel girato", ha detto Kripke. "A chiunque sia un fan del fumetto e aspetta di vedere Herogasm, posso dire che lo abbiamo fatto così come doveva essere fatto. È ciò che accadrà". Ha aggiunto però che "ci sarà qualcosa di ancora più folle" nella terza stagione (ancora senza una data). Non possiamo sapere cosa ma a quanto pare ci sarà.