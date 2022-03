The Boys: L'attore Antony Starr arrestato per aggressione in Spagna

News Serie TV

L'attore, interprete da tre stagioni del supereroe corrotto Patriota, coinvolto in una rissa in un bar ad Alicante.

Antony Starr, negli ultimi anni reso ancora più celebre dalla serie tv di Prime Video The Boys, nella quale indossa il mantello del supereroe corrotto Patriota, è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aggressione. Secondo il quotidiano spagnolo El País, l'attore 46enne avrebbe aggredito un uomo in un bar ad Alicante. È stato successivamente arrestato e ha trascorso la notte in carcere.

Arrestato Antony Starr: Cos'è successo

Starr si trova ad Alicante, una città nel sud della Spagna, per le riprese di un film di Guy Ritchie, un action thriller il cui cast include anche Jake Gyllenhaal. Mercoledì, intorno alle 2 del mattino, l'attore ha avuto una rissa con Bathuel Araujo, un cuoco venezuelano di 21 anni, il quale ha riferito alla polizia che Starr, visibilmente "molto ubriaco", "urtava e spingeva" le persone presenti nel bar. Dalle parole i due sarebbero passati alle mani, con Starr che avrebbe colpito Araujo con un bicchiere, provocandogli un taglio sopra l'occhio per il quale si sono resi necessari quattro punti di sutura.

Araujo, che al giornale ha detto di non aver riconosciuto l'attore, sostiene che dopo la colluttazione iniziale Starr ha detto: "Non sai con chi hai a che fare. Non hai idea di chi io sia e in che guaio ti sia cacciato". Usciti dal locale, i due sono venuti nuovamente alle mani, prima dell'arrivo della polizia. Al momento Starr e il suo rappresentante non hanno rilasciato dichiarazioni. In attesa di conoscere gli sviluppi, ricordiamo che l'attore tornerà su Prime Video con la terza stagione di The Boys il 3 giugno. Dallo scorso venerdì, sulla piattaforma streaming è disponibile nel frattempo lo spin-off animato The Boys Presents: Diabolical.