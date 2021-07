The Boys: In attesa della terza stagione arriva una webserie spin-off!

News Serie TV

Brevi episodi tratti dal fittizio canale Vought News Network, con curiosità e notizie sui Super, saranno rilasciati una volta al mese.

Prime Video non poteva lasciarci a bocca asciutta mentre le riprese della terza stagione di The Boys sono ancora in corso in Canada. Per rendere meno pesante l'attesa, il servizio di video in streaming di Amazon e i produttori della serie hanno pensato a una webserie spin-off che possa mantenere alta la curiosità degli spettatori e, intanto, colmare qualche lacuna nella storia tra una stagione e l'altra. È stata lanciata così la serie digitale Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman, un progetto che permetterà agli spettatori di scoprire notizie sui Sette e gli altri Super attraverso un fittizio programma tv in onda su Vought News Network, il canale in stile Fox News che in The Boys è gestito dalla Vought Industries, la potente organizzazione che controlla tutti i supereroi della serie.

Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman, cos'è la webserie spin-off di The Boys

In Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman l'attore Matthew Edison - che vedremo anche nella terza stagione di The Boys - interpreta il giornalista Cameron Coleman, il conduttore del programma di news incentrato sui Sette. Come si capisce già dal primo episodio rilasciato sui canali social di Vought International, la webserie ci darà qualche anticipazione in vista dei nuovi episodi (Cameron Coleman, per esempio, rivela che Hughie Campbell - interpretato da Jack Quaid - è stato nominato analista senior nel team della deputata Neuman cioè Claudia Doumit) ma anche delucidazioni su quanto già accaduto (VNN ci informa che il Super Blindspot - in realtà mutilato da Patriota all'inizio della seconda stagione - è stato vittima di un incidente durante una missione all'estero in Argentina). Tra una notizia e l'altra, inoltre, ci saranno anche degli spot - naturalmente satirici - come quello delle lenzuola Our Sheet che si vede in questo primo episodio. Gli episodi di Vought News Network usciranno il 7 di ogni mese sui canali social di Vought International e ciascuno avrà sette notizie e uno spot pubblicitario. Non sappiamo quanti saranno ma potranno essere un'ottima compagnia in attesa della terza stagione.

Le dichiarazioni dello showrunner Eric Kripke

"Fin dall'inizio di The Boys abbiamo visto il braccio di propaganda della Vought - voglio dire, il canale di notizie - VNN", ha detto ironicamente lo showrunner Eric Kripke in una dichiarazione a Entertainment Weekly. "Scavaremo più a fondo nelle storie di quei patrioti giusti ed equilibrati la prossima stagione, quindi, come teaser, stiamo introducendo 'Seven on 7' con la più grande star di VNN Cameron Coleman. Si tratta di informazioni che colmano i vuoti tra la seconda e la terza stagione. Quindi goditevi queste succose notizie e gli spot pubblicitari, proprio come fanno i vostri genitori!".