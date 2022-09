The Boys, Erin Moriarty vittima di messaggi misogini da alcuni fan: Mi sento "disumanizzata" e "paralizzata"

News Serie TV

L'attrice, interprete della Super Starlight, ferita dai commenti sessualmente offensivi di alcuni fan sui social network.

In un post condiviso poche ore fa su Instagram, la star di The Boys Erin Moriarty ha preso la parola contro il "trolling misogino" da parte di alcuni fan della serie di successo di Prime Video di cui lei e il suo personaggio, la Super con una morale Annie January/Starlight, da lei interpretato sin dal primo episodio, sono vittime da tempo.

The Boys: Il messaggio di Erin Moriarty contro i troll misogini

Condividendo un articolo intitolato "#StoConStarlight?: Il tradimento di Erin Moriarty da parte dei 'fan' di The Boys", nel quale la figura dietro il profilo butcherscanary evidenzia l'odio di cui il personaggio di Starlight è bersaglio sui social network, che trascende i commenti offensivi indirizzati alla Moriarty, l'attrice ha scritto: "Mi sento messa a tacere. Mi sento disumanizzata. Mi sento paralizzata. Ho versato sangue, sudore e lacrime in questo ruolo (più e più volte). Sono cresciuta nei panni di questo personaggio (*un appunto sul crescere: cambiamo ed evolviamo mentalmente e fisicamente). Quindi, lasciatemi dire grazie a butcherscanary. Mi ha spezzato il cuore. Mi sono fatta in quattro per questo ruolo e questo tipo di trolling è esattamente ciò contro cui questo personaggio (Annie) andrebbe".

"Ognuno sta affrontando le proprie battaglie; non rendiamolo più difficile", ha aggiunto Moriarty. "Non appesantirò mai intenzionalmente (e soprattutto) pubblicamente le vostre. Questo ha solo rafforzato in me il muscolo dell'empatia, e a chiunque mi venga incontro dico: ti vedo, non ti odio, mi limito a empatizzare e perdonare".

Il sostegno dei colleghi di The Boys

Le parole della Moriarty sono state subito applaudite e difese dai colleghi di The Boys. Rispondendo al suo post, Antony Starr, interprete nella serie di Patriota, ha scritto: "Appoggio te e quello che dici qui al 100%. Ben detto. Il tuo lavoro nello show è ed è sempre stato stellare e tu sei bellissima dentro e fuori. Continua a brillare". Jack Quaid, il cui Hughie Campbell è l'interesse amoroso di Annie, ha scritto invece: "Ti voglio bene, Erin. Siamo tutti qui per te. Sei una forza della natura così incredibile e piena di talento e mi considero molto fortunato a conoscerti. Continua a brillare. Lascia a noi i troll. Ti copriamo le spalle".